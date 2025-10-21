خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن فتح إحدى بوابات المفيض العلوي لسد النهضة بتصريف يومي يقترب من 200 مليون متر مكعب، يعادل تقريبًا الإيراد اليومي للأمطار في هذا التوقيت من شهر أكتوبر، يُعد دليلًا قاطعًا على توقف جميع التوربينات عن العمل.

ونشر الدكتور عباس شراقي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الصور الفضائية التي تم تحليلها يوم 20 أكتوبر 2025 تؤكد استمرار توقف التوربينات بالكامل، مشيرًا إلى أن الإيراد اليومي من الأمطار عند سد النهضة سيشهد تراجعًا تدريجيًا ليصل إلى 150 مليون متر مكعب بنهاية الشهر الجاري، ثم 50 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر المقبل.

وأضاف أن استمرار فتح بوابة واحدة من المفيض العلوي الست كافٍ لتمرير الإيراد المائي اليومي الحالي من الأمطار، مع الحفاظ على مخزون البحيرة كاملًا في حال استمرار توقف التوربينات، أما في حالة تشغيل متوسط لأربعة توربينات فسيتم غلق بوابة المفيض.

وأكد الدكتور عباس شراقي أ، السد العالى يستقبل الإيراد المائى بكفاءة عالية كالمعتاد، والتخزين يتم بصورة طبيعية ومفيض توشكى مازال مغلقًا حتى يوم 19 أكتوبر.