حركة تعيينات موسعة بالهيئات .. النيابة الإدارية ومجلس وهيئة قضايا الدولة يفتحون أبواب التعيين
الطقس الآن.. أمطار تضرب المحافظات والأرصاد تحذر المواطنين |تفاصيل
أمطار غزيرة بتلك المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الغد
محامي المجني عليهم في مقـ.تل الفنان سعيد مختار يكشف مفاجأة بشأن الواقعة.. ماذا حدث؟
مخالفات مرور مصر.. خلص كل حاجة بالموبايل
برلماني: تطوير الغزل والنسيج فرصة ذهبية لتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة عوائد الاقتصاد
لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجتمع لاختيار الفائز بدورة 2026
النقض لم تتسلم طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
الوطنية للانتخابات: نجدد الدعوة للمواطنين المشاركة في عملية الاقتراع
أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025
رجال يد الأهلي يهزم طلائع الجيش في الدوري
محافظة الجيزة تنصح المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء بسبب الأمطار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

58 بالدوائر الملغاة.. عدد المقاعد المتبقية بدون حسم حتى الآن بانتخابات النواب 2025

عبد الرحمن سرحان

تستأنف العملية الانتخابية في 10 محافظات يومي الربعاء والخميس القادمين، وذلك للتصويت في 30 دائرة ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، حيث بدأ اليوم المصريين بالخارج في التصويت ويستمر تصويتهم غدا.

انتخابات الدوائر الملغاة

وتجرى الانتخابات في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة).

كما تجرى الانتخابات في الدوائر الملغاة في ممحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).

ومن المنتظر أن يحسم المتنافسون في الدوائر الثلاثاين الملغاة 58 مقعدًا بنظام الفردي، ما لم تكن هناك جولة إعادة فترحل المقاعد غير المحسومة إلى جولة إعادة تجرى يومي 3 و 4 يناير القادم بالداخل.

حسم 373 ومتبفي 195 مقعدا

جدير بالذكر أنه كان قد تم حسم 373 مقعدًا فرديا حتى الانتخابات الأخيرة التي أجريت على مقاعد الدوائر الملغاة الـ 19 وفق الحصر العدد من أصل 568 مقعدًا بينهم 284 بالقائمة و 89 مقعدًا فرديا.

وبذلك يكون متبقي 195مقعدا لم يتم حسمهم إلى الآن بنظام الفردي، مقسمين على دوائر الملغاه بحكم الإدارية العليا وعددها 58 مقعدا إلى جانب دوائر الاعادة في المرحلة الأولى والثانية.

ويستمر المصريون  في الخارج في التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.
وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.

