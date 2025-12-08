أبوهميلة يترأس غرفة العمليات لمتابعة تصويت المصريين في الخارج لانتخابات النواب 2025

ترأس اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أعمال غرفة العمليات المركزية بالحزب لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج، وذلك في إطار الجولة الأولى للتصويت في الثلاثين دائرة الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 .

وتضم غرفة العمليات عددًا من نواب الحزب وأمناء الأمانات النوعية، بالإضافة إلى كوادر وشباب الأمانة المركزية، حيث تعمل الغرفة على متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المصرين بالخارج، لضمان تيسير مشاركة المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، واختيار من يمثلهم في البرلمان.

ودعا حزب الشعب الجمهوري أبناء مصر في الخارج إلى المشاركة الإيجابية والواسعة في الانتخابات، ويؤكد أن صوت كل مصري يمثل دعماً لمسيرة الدولة واستكمالًا للاستحقاقات الدستورية، وأن المشاركة الواعية تسهم في تعزيز الحياة النيابية وترسيخ الاستقرار السياسي.

الجدير بالذكر، أن الاقتراع بالخارج يبدأ اليوم وغداً من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً حسب توقيت كل دولة تُجرى فيها العملية الانتخابية، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، مع تخصيص ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يؤثر على انتظام وحسن سير عملية التصويت.