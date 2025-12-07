قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل برايتون ووست هام يونايتد بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي
أزمة مالية خانقة في الزمالك| الديون تتخطى المليارين ونصف.. تفاصيل
وزير الصحة يحسم الجدل ويرد علي شائعات وجود فيروسات ومتحورات جديدة| تفاصيل
حوار خاص| باحثة الروبوتات المصرية الدكتورة إيمان عواد تكشف كواليس ثورة الذكاء الاصطناعي وملامح تشكيل المستقبل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إدانة شخص بتهمة عرض رشوة مالية للتأثير على انتخابات مجلس النواب بطنطا | ما القصة ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بسبب تخبط المواقف النوعية في سير عمليات التصويت ضمن الجولة الأولى من شباب انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية عقب صدور بيانات رسمية عبر وزارة الداخلية بضبط عدد من المواطنين بسبب المشاركة في توجيه الناخبين وبيع وشراء أصواتهم الانتخابية .

تفاصيل وردود الأفعال 


وكانت محكمة جنح أول طنطا قضت في قضية شغلت الرأي العام حول نزاهة العملية الانتخابية، بإدانة المواطن "إ. ح. ح.".

حكم رادع قانوني 


وجاء صدور الحكم بالحبس المتهم "إ. ح. ح." سنة مع الشغل، وذلك بعد ثبوت تهمة عرض مبالغ مالية على المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين بعينهم.

ضبط متهم بالرشوه 

​وتعود أحداث  الواقعة إلى جلسة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في دائرة أول طنطا، وتحديداً في تاريخ 25 / 11 / 2025 م ​المتهم، الذي يعمل "فرد أمن بشركة أ. د."، أقر في التحقيقات بأنه قام بعرض مبالغ مالية وصلت قيمتها إلى 500 جنيه على بعض الناخبين.

​كما كشفت  المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الواقعة تشكل جريمة الرشوة الانتخابية، المنصوص عليها في المادة ٥٨ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أن ما فعله المتهم كان يهدف إلى تزييف إرادة الناخبين والتأثير على نتائج الانتخابات.

حيثيات الحكم 

​وشمل حيثيات القرار القضائي هامة من المحكمة كون  هذا الحكم يأتي لصيانة الثقة في البرلمان والانتخابات، وإعلاءً لمبدأ سيادة القانون، مشددة على أن المال السياسي لا يجب أن يكون له مكان في المشهد الانتخابي. كما رفضت المحكمة الدفوع المقدمة من دفاع المتهم.

اخبار محافظة الغربية سماسرة الانتخابات حكاية ضبط المتهم ردع مخالفين قانونيا

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر
ضبطيات قوات حرس الحدود

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر
نور الغندور

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

