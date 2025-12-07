المستشار الألماني لقادة الاحتلال: يجب على إسرائيل وقف خطط ضم الضفة الغربية

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن على الاحتلال الإسرائيلي أن يتراجع بالكامل عن أي خطوات قد تقود إلى ضمّ الضفة الغربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وشدّد ميرتس على أن الحفاظ على المسار المؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق تسوية سياسية عادلة.

وذكر “ميرتس” في مؤتمر مشترك مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس السبت، أن ألمانيا ترفض بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية قد تُفسَّر كتعزيز لضمّ الضفة، سواء كانت خطوات "رسمية أو سياسية أو بنائية أو فعلية أو أي ممارسات أخرى قد تقود إلى هذا السيناريو".

وأردف المستشار الألماني بأن المباحثات مع الملك عبد الله الثاني "أكدت توافق الجانبين على أن الحل الأكثر واقعية للنزاع في الشرق الأوسط يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل"، مُشددًا على ضرورة "حماية فرص الحل السياسي وعدم تقويضه بخطوات أحادية".