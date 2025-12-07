قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
مي عمر: كنت عارفة إن محمد سامي هيرجع في قرار اعتزاله الإخراج
الجيش الأمريكي يستأنف ضرباته على قوارب المخدرات ويقتل 4 أشخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قدّم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية خالص التهنئة للبطل الأولمبي محمد السيد، ابن محافظة الغربية، بعد تتويجه بالميدالية الذهبية لكأس العالم لسلاح الإيبيه والمقامة بدولة كندا، عقب فوزه المستحق على لاعب إسرائيل بنتيجة 15–5، مؤكداً أن الإنجاز يحمل قيمة كبيرة ليس فقط لكونه ذهبية عالمية، بل لأنه يعكس الإرادة الصلبة والعزيمة التي يتميز بها أبناء المحافظة في مختلف المجالات.

توجيهات محافظ الغربية 

وأعرب محافظ الغربية عن فخره الشديد بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب خلال البطولة، مشيراً إلى أن الأداء الرفيع الذي قدمه يؤكد قدرته على المنافسة في أكبر المحافل الدولية، ويُضاف إلى سلسلة إنجازات الرياضة المصرية التي تتزايد بقوة خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن المحافظة تعتز بكل ابن من أبنائها يمثل مصر عالميًا ويرفع رايتها في البطولات الكبرى.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي تقديره الكامل للجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة ويبذلها الجهاز الفني والاتحاد المصري للسلاح في إعداد أبطال قادرين على تحقيق البطولات الدولية، مشيداً بحجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية والذي أثمر عن هذه النتيجة المشرفة التي تليق بمكانة مصر الرياضية على مستوى العالم.

وأضاف محافظ الغربية أن وجود نماذج مضيئة مثل البطل محمد السيد يمثل مصدر إلهام للشباب، ويعكس صورة مشرفة للمحافظة في كل المحافل الرياضية، متمنياً للاعب مزيداً من النجاحات وحصد المزيد من البطولات القارية والعالمية، مع تأكيده الاستمرار في دعم الأبطال الواعدين في مختلف الألعاب، بهدف صناعة جيل جديد قادر على رفع اسم مصر عاليًا في كل الساحات الدولية.

الغربية تضع دعم الرياضيين

واختتم المحافظ تصريحاته بالتشديد على أن محافظة الغربية تضع دعم الرياضيين ضمن أولوياتها، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كل عناصر الدعم والرعاية لأبنائها الرياضيين، بما يمكّنهم من مواصلة مسيرة الإنجازات المشرفة على المستويين المحلي والدولي.

اخبار محافظة الغربية العاب رياضية اللاعب محمد الأوليمبي محمد السيد الساحه الأوليمبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا

صورة أرشيفية

هيمنة عسكرية لموسكو ..الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية

صورة أرشيفية

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتصعيد محتمل على الحدود الشمالية مع لبنان

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد