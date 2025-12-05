قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن

سفينة - أرشيفي
سفينة - أرشيفي
محمود نوفل

أفادت هيئة بحرية بريطانية بتلقيها بلاغا عن حادث بحري على بعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت ميليشا الحوثي اليمنية، بالإفراج عن 9 بحارة فلبينيين، بعد أن تم احتجازهم في سفينة بالبحر الأحمر في يوليو الماضي، وذلك بوساطة عمانية.

وكانت الفلبين قالت إنها تتوقع الإفراج عن البحارة الفلبينيين الذين يحتجزهم الحوثيون منذ يوليو الماضي. ووصفت وزارة الخارجية في مانيلا البحارة بأنهم "محتجزون رهائن لدى الحوثيين" منذ الهجوم.

الإفراج عن طاقم "إيتيرنيتي سي" 

وأفرجت حكومة "التغيير والبناء" اليوم عن طاقم سفينة "إيتيرنيتي سي" بوساطة عمانية، حيث جرى نقلهم من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضافت أن "البحارة الفلبينيين وعددهم تسعة هم طاقم السفينة التي تم استهدافها لمخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو الإسرائيلي في يوليو الماضي".

ولم تعلن عُمان على الفور عن إطلاق سراح البحارة. إلا أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني هبطت بالفعل في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لبيانات لتعقب الرحلات بحسب وكالة أسوشيتد برس.

هيئة بحرية بريطانية اليمن ميليشا الحوثي اليمنية البحر الأحمر سلطنة عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

استخراج تراخيص البناء

استلام في 40 يومًا .. خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

ترشيحاتنا

الفنان محمود الليثي

محمود الليثي يكشف سبب عدم ظهور أولاده على السوشيال ميديا (فيديو)

رانيا فريد شوقي وشقيقتها

الحضن اللي باقي.. رانيا فريد شوقي توجه رسالة لشقيقتها بعد خضوعها لعملية

مراد مكرم

قصص أغرب من الخيال.. مراد مكرم يوجه رسالة لكتاب السيناريو والمنتجين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد