أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025

يشهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 متابعة واسعة من جانب المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يراقبون حركة التداول للوصول لأفضل توقيت للشراء.

ويأتي ذلك في ظل حالة من الترقب للأسواق المحلية والعالمية مع استمرار التغيرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

عيار 21 الاكثر تداولا داخل السوق

يواصل الذهب عيار 21 تعزيز مكانته باعتباره الخيار الاكثر رواجا داخل السوق نظرا لاعتدال سعره و ارتفاع طلبه، ويعد هذا العيار الاداة الادخارية الابرز لدى الاسر في فترات تقلب الاسعار.

في الوقت ذاته يتجه المستثمرون الى شراء عيار 24 لارتفاع درجة نقائه بينما يفضل قطاع كبير من الشباب عيار 18 لاسعاره المناسبة وتنوع تصميماته.

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6405 جنيه 6385 جنيه

عيار 22 5870 جنيه 5850 جنيه

عيار 21 5605 جنيه 5585 جنيه

عيار 18 4805 جنيه 4785 جنيه

عيار 14 3735 جنيه 3725 جنيه

عيار 12 3205 جنيه 3190 جنيه

الاونصة 199240 جنيه 198530 جنيه

الجنيه الذهب 44840 جنيه 44680 جنيه

الأونصة بالدولار 4208.52 دولار

سعر الذهب عالميا وتداعيات تصريحات الفيدرالي الامريكي

تتحرك اسعار الذهب عالميا في نطاق مدعوم بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس رغم بطء وتيرة الصعود عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول بشأن احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025.

وتظل الاونصة العالمية المحرك الرئيسي لمسار الاسعار داخل الاسواق الاقليمية.

اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة

يرجع خبراء الاقتصاد مستويات الاسعار الحالية الى عدة عوامل في مقدمتها تحركات الاونصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب اضافة الى سياسات الفائدة في البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

كما تؤثر معدلات التضخم الدولية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب العالمي على اتجاهات السوق.

ويؤكد المتعاملون ان التراجع النسبي في الاسعار يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب.

وتستمر الاسواق في ترقب بيانات اقتصادية امريكية تشمل معدلات التضخم والفائدة واحتمالات الاغلاق الحكومي.

ويتوقع محللون استمرار تحركات الذهب على المدى القريب بفعل السياسة النقدية الامريكية مع حفاظ المعدن الاصفر على جاذبيته كملاذ ادخاري واستثماري.

كما يرجح الخبراء نمو الطلب المحلي خلال الفترات المقبلة وهو ما قد يدعم اسعار الذهب داخل السوق المصرية.

ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي

تسود حالة من الحذر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي المقرر عقده يومي 9 و10 ديسمبر حيث تترقب الاسواق قرار البنك بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية وما اذا كان سيواصل سياسة التشديد ام سيتجه الى تثبيت الفائدة.

وتمثل هذه القرارات عاملا محوريا في تحديد اتجاه اسعار الذهب عالميا ومحليا.

تثبيت اسعار الفائدة في مصر وتأثيره على السوق

قرر البنك المركزي المصري تثبيت اسعار الفائدة عند 21 في المئة على الايداع و22 في المئة على الاقراض و21.5 في المئة للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.

وتعكس هذه القرارات قراءة دقيقة لمستويات التضخم واتجاهاته المستقبلية.

وساهم التثبيت في تهدئة الطلب على الذهب مع انخفاض تكلفة الاموال وتغير توجهات المستثمرين.

وتتحرك الاسعار محليا وفقا لحزمة من العوامل تشمل سعر الدولار وسياسات الفائدة وحجم الطلب المحلي اضافة الى تطورات بورصة المعادن العالمية التي تظل المرجع الاساسي في تحديد اتجاهات السوق.