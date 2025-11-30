قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارتين على طريق المطرية بالدقهلية
كيف يغفر الله لك ذنوب الخلوات؟.. 10 أعمال سهلة تنجيك من 11 لعنة
تدخلك جهنم أو تكفر الكبائر.. النبي حذر من القسوة أو الإساءة لـ5 مخلوقات
قناع ذهبي لمومياء .. المتحف المصري بالتحرير يعرض قطعة أثرية مذهلة
توتر متصاعد في السويداء.. اشتباكات مسلحة واقتحام منزل مدير الأمن
بخطوات بسيطة.. اعرف طريقة شحن عداد الكهرباء بالموبايل
وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في إسلام آباد
فرصتك غدًا .. طريقة الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
وزير الخارجية يجرى لقاء إعلاميا مع جريدة وقناة DAWN الباكستانية خلال زيارته لإسلام آباد
بعد قليل .. بدء مُحاكمة شاب بتهمة ابتزاز فتاة بصور فاضحة بالقاهرة
تعرّف على موعد ونظام قرعة بطولة كأس العالم 2026 .. وتصنيف منتخب مصر
إعلان الفائزين بمهرجان الكرازة المرقسية 2025 وبدء فعاليات دورة 2026
اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم الأحد 30-11-2025

محمد يحيي

استقر سعر أشهر عيار ذهب في مصر مع مستهل تعاملات صباحية له اليوم الأحد الموافق 30-11-2025 داخل محلات الصاغة.

سعر أشهر أعيرة الذهب

وتضمن سعر أشهر أعيرة الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا  في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وسجب آخر تحديث  لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيها للبيع و 5625 جنيها للشراء

استمرار الثبات

استمر ثبات سعر الذهب في محلات الصاغة مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 30-11-2025.

استقرار الذهب

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا بمختلف الأعيرة الذهبية مع أول تعاملات اليوم الأحد بعد زيادة سجلها في مطلع تداولات مساء أمس.

اسعار الذهب اليوم الخميس

تحرك الذهب

وتعرض سعر جرام الذهب في مصر لصعود بقيمة 45 جنيهاعلى الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية بعد هبوط استمر لمدة 3 أسابيع سابقة.

تذبذب المعدن الأصفر 

وسجل سعر الذهب على مدار الأسابيع الماضية تراجعا بقيمة 500 جنيه على الأقل كان آخرها 35 جنيها يوم الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر الذهب اليوم في آخر تحديث له؛ نحو 5590 جنيها

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6388 جنيها للبيع و 6428 جنيها للشراء

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5590 جنيها للبيع و 5625 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4791 جنيها للبيع و 4821 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل انتشارا نحو 3726 جنيها للبيع و 3750 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.72 ألف جنيه للبيع و 45 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4219 دولارا للبيع و 4220 دولارا للشراء

أسعار الذهب ترتفع بنحو 1% في آسيا وسط تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهد متداولو الذهب جلسة متقلبة  بعد أن تسبب عطل فني مبكراً في بورصة شيكاغو التجارية في اضطراب الأسواق، وهو ما أضاف متاعب جديدة بعد أسابيع قليلة من انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

استؤنف تداول العقود الآجلة الأميركية بعد ساعات من التوقف الذي أثر في الأسواق، بما في ذلك عقود الذهب الآجلة والخيارات في بورصة "كوميكس" (Comex)، التي تُستخدم غالباً للتحوط من تقلبات الأسعار في لندن.

 يؤدي توقف التداول المباشر أو التسعير لتلك العقود إلى صعوبة في التعاملات مع اتساع الفارق عن الأسعار الفورية في لندن، المركز العالمي الرئيسي للتداول.

أوقية الذهب

تذبذبت أسعار الذهب الفوري بشكل حاد في وقت سابق من يوم الجمعة، كما شهدت السوق ارتفاعاً مؤقتاً في فروق أسعار العرض والطلب، قبل أن تُعيد بورصة شيكاغو التجارية عملياتها تدريجياً إلى طبيعتها. واستأنفت أيضاً العقود الآجلة للنحاس الأميركي التداول بعد أن تأثرت في وقت سابق بالتوقف نفسه.

جاء هذا العطل بعد أن واجه المتداولون تحدياً آخر مؤخراً تمثل في الإغلاق الحكومي الأميركي، الذي أثر في إصدار البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية. 

ومع تأثر عقود "كوميكس"، قال بعض المتداولين إنهم لجأوا إلى الأساليب التقليدية عبر الاتصال بالوسطاء والتجار هاتفياً يوم الجمعة للتحوّط من تعرضهم للمخاطر.

تعليقات الخبراء

حذر خبراء من وجود محفزات عالمية محتملة قد تعيد أسعار الذهب للصعود خلال تعاملات الجمعة، على رأسها توقعات خفض أسعار الفائدة العالمية وتقلبات الأسواق.

وأكد الخبراء أن أي اضطراب في أسواق العملات أو بيانات اقتصادية مفاجئة قد يدفع المستثمرين للعودة إلى الذهب كملاذ آمن.

وأشار التجار المحليون إلى أن متابعة الأوقية والسبائك الصغيرة ستكون حاسمة قبل تحديد أي تحركات سعرية مهمة الجمعة.

وأوضح خبراء السوق أن المستثمرين والمتعاملين يترقبون تحرك الأسعار لتحديد مستوى الشراء أو البيع المناسب، مع بقاء السوق المصري حساسًا لأي تغييرات عالمية.

وتوقعوا أن يكون يوم الجمعة حاسمًا في تحديد اتجاه الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمالية ارتفاع طفيف إذا استمرت العوامل العالمية المؤثرة.

