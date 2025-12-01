التموين تضخ كميات إضافية من السلع الأساسية استعدادًا لرمضان بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية، تشمل الزيت والسكر والمكرونة واللحوم، لتوفيرها داخل 1060 مجمعًا استهلاكيًا على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعداداتها لشهر رمضان وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال صلاح عامر، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية وشؤون وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، إن الوزارة تطرح السلع بأسعار مخفضة وعروض خاصة بهدف تحقيق توازن في الأسواق وتعزيز إتاحة السلع خلال الشهر الكريم.

وأشار عامر إلى أن الجهات الرقابية، وعلى رأسها جهاز سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، تشارك بالتعاون مع القطاع الخاص في متابعة الأسواق وضبط الأسعار، مع استمرار التنسيق مع الموردين والمنتجين لضمان تدفق السلع بشكل منتظم طوال شهر رمضان.

وأوضح أن الأسر المصرية تميل إلى شراء وتخزين السلع قبل حلول الشهر بأسابيع، وهو ما تدركه الوزارة وتستعد له عبر زيادة تدفقات السلع. كما أكد توافر مخزون استراتيجي آمن يكفي سبعة أشهر، بينما تمتلك الدولة مخزونًا من السكر يكفي لمدة عام كامل، إضافة إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز.