تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

أ ش أ

 اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.


وفي سياق متصل للاعتداءات الإسرائيلية.. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ما لا يقل عن 16 فلسطينيا من مدن وقرى الضفة الغربية.


وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 11 فلسطينيا، معظمهم أسرى محررون، خلال اقتحامها قريتي، اللبن الغربي ورنتيس، شمال غرب رام الله.


وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين وداهمت عشرات المنازل وخربت محتوياتها، واعتقلت من قرية رنتيس، 6 فلسطينيين، فيما اعتقلت من قرية اللبن الغربي، 5 فلسطينيين.


وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله، وداهمت منزلي المواطنين وعبثت في محتوياتهما.


كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس، عقب اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته، واعتقلت فلسطينيا من بلدة سعير شمال شرق الخليل واحتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة السموع جنوبا، بالإضافة لاعتقال شاب من بلدة قباطية جنوب جنين، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.


ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.


واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من الأليات فجر اليوم بلدة قباطية جنوب جنين، ونشرت فرق المشاة فيها وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم، كما داهم جيش الاحتلال في وقت سابق من فجر اليوم عددا من المنازل في حي الجابريات في مدينة جنين وفتشها.


كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال المدينة بعدد كبير من الدوريات ترافقها جرافات عسكرية، وداهم عددا من منازل الفلسطينيين.


وأشارت "وفا"، إلى أن الاحتلال اتخذ عددا من منازل المواطنين في طوباس وعقابا ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق، كما أن عددا من الطرق الرئيسية والفرعية أغلقت في طوباس.


وفي سياق آخر.. احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 44 فلسطينيا في بلدتي بيت فجار والعبيدية في محافظة بيت لحم، وحققت معهم ميدانيا، ثم أطلقت سراحهم.
 

عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك قوات الاحتلال الإسرائيلي وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

