تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟
بالصور

الأعراض و الوقاية من فيروس ماربورج فى خطوات بسيطة

الوقاية من فيروس ماربورج
الوقاية من فيروس ماربورج
رنا عصمت

أثار انتشار فيروس ماربورج في إثيوبيا، حالة كبيرة من القلق في العالم خوفا من إعادة سيناريو كورونا.

حسب ما جاء على موقع ديلي ميرور ، نعرض لكم الاعراض والوقاية من فيروس ماربورج.
 

الأعراض لفيرس ماربورج..

تبدأ فترة الحضانة (من وقت الإصابة إلى ظهور الأعراض) من 2 إلى 21 يوماً تبدأ الأعراض فجأة وتشمل:

 المرحلة المبكرة:

- حمى شديدة.

- صداع حاد.

- آلام العضلات والمفاصل.

- تعب عام وإرهاق.

- التهاب في الحلق.

- المرحلة المتقدمة (عادة بعد 5-7 أيام):

- طفح جلدي على الصدر والظهر والبطن.

- غثيان وقيء وإسهال مائي شديد (يمكن أن يستمر لأسبوع).

-أعراض نزفية في حالات شديدة، مثل: نزيف من اللثة، والأنف، وفي البراز، أو من مواقع حقن الإبر.

- خلل في وظائف الكلى والكبد.

- ارتباك، هياج، وخمول.

- فشل في العديد من أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات.

الوقاية من فيروس ماربورج..

تعتمد الوقاية على احتواء انتشار الفيروس وتتضمن:

1- تجنب الاتصال بالحيوانات المضيفة: خاصة في المناطق الموبوءة والحد من زيارة الكهوف التي تسكنها مستعمرات خفافيش الفاكهة.

2- اتباع إجراءات مكافحة العدوى في المرافق الصحية:

- عزل المرضى.

- استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) من قبل العاملين الصحيين.

- النظافة الدقيقة لليدين والتعقيم.

3- دفن الموتى بشكل آمن: تحت إشراف فرق مدربة، مع تجنب ملامسة الجثة مباشرة.

4- تتبع المخالطين: تحديد وعزل أي شخص كان على اتصال وثيق بالمريض لمدة 21 يوماً (فترة الحضانة).

