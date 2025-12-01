الأعراض و الوقاية من فيروس ماربورج فى خطوات بسيطة

أثار انتشار فيروس ماربورج في إثيوبيا، حالة كبيرة من القلق في العالم خوفا من إعادة سيناريو كورونا.

حسب ما جاء على موقع ديلي ميرور ، نعرض لكم الاعراض والوقاية من فيروس ماربورج.



الأعراض لفيرس ماربورج..

تبدأ فترة الحضانة (من وقت الإصابة إلى ظهور الأعراض) من 2 إلى 21 يوماً تبدأ الأعراض فجأة وتشمل:

المرحلة المبكرة:

- حمى شديدة.

- صداع حاد.

- آلام العضلات والمفاصل.

- تعب عام وإرهاق.

- التهاب في الحلق.

- المرحلة المتقدمة (عادة بعد 5-7 أيام):

- طفح جلدي على الصدر والظهر والبطن.

- غثيان وقيء وإسهال مائي شديد (يمكن أن يستمر لأسبوع).

-أعراض نزفية في حالات شديدة، مثل: نزيف من اللثة، والأنف، وفي البراز، أو من مواقع حقن الإبر.

- خلل في وظائف الكلى والكبد.

- ارتباك، هياج، وخمول.

- فشل في العديد من أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات.

الوقاية من فيروس ماربورج..

تعتمد الوقاية على احتواء انتشار الفيروس وتتضمن:

1- تجنب الاتصال بالحيوانات المضيفة: خاصة في المناطق الموبوءة والحد من زيارة الكهوف التي تسكنها مستعمرات خفافيش الفاكهة.

2- اتباع إجراءات مكافحة العدوى في المرافق الصحية:

- عزل المرضى.

- استخدام معدات الحماية الشخصية (PPE) من قبل العاملين الصحيين.

- النظافة الدقيقة لليدين والتعقيم.

3- دفن الموتى بشكل آمن: تحت إشراف فرق مدربة، مع تجنب ملامسة الجثة مباشرة.

4- تتبع المخالطين: تحديد وعزل أي شخص كان على اتصال وثيق بالمريض لمدة 21 يوماً (فترة الحضانة).