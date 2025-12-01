صحة غزة: المستشفيات مهددة بالتوقف عن الخدمة بسبب أزمة الوقود

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة بغزة، قال إن المستشفيات مهددة بالتوقف عن الخدمة مع استمرار منع إدخال الوقود، وأن الاحتلال يتعمد تمديد أزمة الوقود مما يعطل إجراء العمليات الجراحية وتشغيل أجهزة المرضى والأطفال.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عمليات القصف ونسف منازل المواطنين في مناطق شرقي قطاع غزة.

و أفادت وكالة "صفا" الإخبارية، أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية من خان يونس جنوبي القطاع داخل "الخط الأصفر".

وأطلقت آليات الاحتلال النار جنوب شرقي مدينة خان يونس، و استهدافت مدفعية الاحتلال شرقي رفح جنوبي القطاع.