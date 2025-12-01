ارتفاع جماعي يقود تعاملات الاثنين في البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية بداية قوية في مستهل جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بموجة صعود جماعية طالت مختلف المؤشرات الرئيسية، وذلك بعد إغلاق إيجابي خلال جلسة أمس، مما يعكس حالة من التفاؤل النسبي داخل السوق.
أداء المؤشرات في بداية الجلسة
مؤشر إيجي إكس 30 ارتفع بنسبة 0.47% مسجلًا 40946 نقطة
مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.59% إلى 50793 نقطة
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي حقق زيادة بنسبة 0.56% ليصل إلى 18516 نقطة
مؤشر EGX35-LV قفز بنسبة 0.54% مسجلًا 4518 نقطة
مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.57% إلى 12360 نقطة
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.71% مسجلًا 16515 نقطة
مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفع بنسبة 0.7% ليصل إلى 4347 نقطة
مؤشر تميز زاد بنسبة 0.24% ليصل إلى 18610 نقطة
وجاء هذا الأداء مدعومًا بإقبال ملحوظ من المستثمرين منذ الدقائق الأولى للجلسة، مع استمرار توجه السيولة نحو الأسهم القيادية ومحافظتها على مستويات دعم مهمة، في وقت ينتظر فيه المتعاملون مؤشرات جديدة عن اتجاهات السوق خلال الأسبوع.