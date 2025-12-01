قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

ارتفاع جماعي يقود تعاملات الاثنين في البورصة المصرية

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية بداية قوية في مستهل جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بموجة صعود جماعية طالت مختلف المؤشرات الرئيسية، وذلك بعد إغلاق إيجابي خلال جلسة أمس، مما يعكس حالة من التفاؤل النسبي داخل السوق.

أداء المؤشرات في بداية الجلسة

مؤشر إيجي إكس 30 ارتفع بنسبة 0.47% مسجلًا 40946 نقطة

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان صعد بنسبة 0.59% إلى 50793 نقطة

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي حقق زيادة بنسبة 0.56% ليصل إلى 18516 نقطة

مؤشر EGX35-LV قفز بنسبة 0.54% مسجلًا 4518 نقطة

مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان صعد بنسبة 0.57% إلى 12360 نقطة

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان ارتفع بنسبة 0.71% مسجلًا 16515 نقطة

مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفع بنسبة 0.7% ليصل إلى 4347 نقطة

مؤشر تميز زاد بنسبة 0.24% ليصل إلى 18610 نقطة

وجاء هذا الأداء مدعومًا بإقبال ملحوظ من المستثمرين منذ الدقائق الأولى للجلسة، مع استمرار توجه السيولة نحو الأسهم القيادية ومحافظتها على مستويات دعم مهمة، في وقت ينتظر فيه المتعاملون مؤشرات جديدة عن اتجاهات السوق خلال الأسبوع.
 

