مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدرس تنفيذ عمليات في غزة لتفكيك حماس

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي يدرس تنفيذ عمليات شاملة في قطاع غزة لتفكيك حماس بعد الصعوبات التي تواجه خطة ترامب بنشرة قوة دولية في غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، أن مصدر أمني مسئول، قال إن إسرائيل تضع الآن السيناريوهات والخطط المطروحة لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها أي سيناريوهات لنزع سلاح حماس.

وأشارت إلى أنه لا دولة اليوم مستعدة لإرسال قوات للمشاركة في الهيئة الدولية وفق مقترح ترامب.



ميليشيات في غزة لمحاربة حماس

وقال اللواء وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن تحول حركة حماس إلى حزب سياسي فيه صعوبة، منوها أن السلطة الفلسطينية رافضة لحركة حماس شكلا وموضوعا.

وأضاف وائل ربيع، في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن حركة حماس ليس لديها قيادات قادرة على لململة أعضاء الحركة في قطاع غزة وهذا يضعف الحركة.

وأشار إلى أن ما يضعف حركة حماس أكثر، هو أن إسرائيل مشغلة 4 ميليشيات في قطاع غزة: أبو شباب - الأسطل - مليشيات في جباليا والشجاعية، كل هؤلاء ضد حماس.

وأكد أن إسرائيل مجهزة مليشيات داخل قطاع غزة للدخول في معركة ضد حماس في أي وقت.