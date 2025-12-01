وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا في زيارة ثنائية

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين الأول من ديسمبر إلى برلين في زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يلتقي مع نظيره الألمانى ويعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والبرلمانيين، وممثلي المراكز البحثية وصانعى القرار لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك وزير الخارجية فى منتدي أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية لتناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.