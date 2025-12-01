تداول 47 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (47000) طن بضائع و(840) شاحنة و(93) سيارة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين، أن حركة الواردات شملت 34 ألف طن بضائع و276 شاحنة و7 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 13 ألف طن بضائع و564 شاحنة و86 سيارة.



وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة OBE HEART، وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند، بينما غادرت السفينتان (Poseidon Express وأمل)، كما شهد ميناء نويبع تداول (4200) طن بضائع و(304) شاحنات من خلال رحلات مكوكية للسفينتين (الحسين، وسينا).

