لمتابعة انضباط الدراسة| جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من المدارس بالجيزة
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد
أخبار البلد

قنصل مصر في دبي: بدء تصويت المصريين بالإمارات في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

أ ش أ

أكد قنصل مصر في دبي السفير حسام حسين، اليوم /الاثنين/، أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الإمارات فتحت أبوابها لبدء عملية تصويت أبناء الجالية المصرية المقيدين في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها وعددها 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المصرية المعنية للانتخابات ووزارة الخارجية والدولة المضيفة.


وقال السفير حسام حسين- في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار- "إن القنصلية المصرية في دبي تعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم سواء من كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة مثل توفير الكراسي المتحركة وتنظيم الأماكن المخصصة لهم".


وأشار إلى أن نسبة الإقبال مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات قد زادت، وهناك توافد من الناخبين المصريين على مراكز الاقتراع، لافتا إلى أن الفترة من 1-2 ديسمبر عطلة رسمية في الإمارات، مما يساعد في سهولة حضور المواطنين على مدار اليوم.


وأضاف أن المواطن المصري المقيم في الإمارات يتجاوب بشكل كبير مع أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهناك إقبال كثيف من عدد كبير من الجالية المصرية للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث رصدنا أعدادا كثيرة من المواطنين جاءوا من مناطق مختلفة مثل الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة.


وانطلقت، اليوم، عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب بالنسبة للدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة، كما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية (مركز إطسا) بمحافظة الفيوم.


وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاقتراع بالنسبة لتلك الدوائر خارج مصر سيكون على مدار يومين، بينما ستبدأ في داخل مصر، بعد غد /الأربعاء/ و/الخميس/ المقبل.

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

الزمالك

الزمالك يمنح لاعبيه راحة يومين بعد العودة من جنوب أفريقيا

شوبير

أحمد شوبير: محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة في إنجلترا وحان الوقت لمساندته

الزمالك

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

بالصور

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

