قنصل مصر في دبي: بدء تصويت المصريين بالإمارات في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

أكد قنصل مصر في دبي السفير حسام حسين، اليوم /الاثنين/، أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في الإمارات فتحت أبوابها لبدء عملية تصويت أبناء الجالية المصرية المقيدين في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها وعددها 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في أول أيام تصويت المصريين بالخارج، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المصرية المعنية للانتخابات ووزارة الخارجية والدولة المضيفة.



وقال السفير حسام حسين- في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار- "إن القنصلية المصرية في دبي تعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم سواء من كبار السن أو ذوى الاحتياجات الخاصة مثل توفير الكراسي المتحركة وتنظيم الأماكن المخصصة لهم".



وأشار إلى أن نسبة الإقبال مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات قد زادت، وهناك توافد من الناخبين المصريين على مراكز الاقتراع، لافتا إلى أن الفترة من 1-2 ديسمبر عطلة رسمية في الإمارات، مما يساعد في سهولة حضور المواطنين على مدار اليوم.



وأضاف أن المواطن المصري المقيم في الإمارات يتجاوب بشكل كبير مع أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهناك إقبال كثيف من عدد كبير من الجالية المصرية للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث رصدنا أعدادا كثيرة من المواطنين جاءوا من مناطق مختلفة مثل الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة.



وانطلقت، اليوم، عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب بالنسبة للدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة، كما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية (مركز إطسا) بمحافظة الفيوم.



وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاقتراع بالنسبة لتلك الدوائر خارج مصر سيكون على مدار يومين، بينما ستبدأ في داخل مصر، بعد غد /الأربعاء/ و/الخميس/ المقبل.