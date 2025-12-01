إطلاق أنحف هاتف قابل للطي "Find N5".. السعر مفاجأة

أفادت التقارير أن هاتف أوبو القابل للطي القادم، والمتوقع أن يُطلق عليه اسم أوبو فايند إن 6 ، بدأ مرحلة الاختبار في الهند. يأتي هذا بعد أشهر من إطلاق الشركة هاتف فايند إن 5 في الصين، والذي أصبح أنحف هاتف قابل للطي في العالم بسُمك 8.93 ملم عند طيه. وتشير التسريبات الآن إلى أن فايند إن 6 سيكون أنحف وأخف وزنًا من الهواتف القابلة للطي العادية.

أوبو فايند إن 6

ميزات هاتف أوبو فايند N5



أشارت التسريبات إلى أن هاتف Find N6 قيد الاختبار في الهند.

وأضاف أن اختبار الجهاز عادةً ما يعني قرب إطلاقه، ولكن في هذه الحالة، لم يتم تأكيد الإطلاق في الهند بعد. كما أشار إلى أنه من غير المرجح إطلاق Find N6 في الهند تحت اسم OnePlus.

ووفقًا لتسريبات سابقة ، من المتوقع أن يتميز هاتف Oppo Find N6 بشاشة خارجية مقاس 6.6 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 8.1 بوصة. وحتى مع هيكله النحيف، يُقال إن الهاتف سيحمل بطارية تزيد سعتها عن 6000 مللي أمبير/ساعة.

قد تتضمن الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية من نوع Sony LYT 808 بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر 1/1.4 بوصة. ويُقال أيضًا إنها ستحتوي على كاميرا فائقة الاتساع، وعدسة منظار رفيعة مع تقريب بصري 3x، ومستشعر متعدد الأطياف.

ميزات هاتف Find N6

من ناحية البرمجيات، من المتوقع أن يعمل هاتف Find N6 بنظام Android 16 مع واجهة ColorOS 16. وتشمل الميزات المسربة الأخرى زر Plus، ومستشعر بصمة جانبي، ودعم الشحن اللاسلكي. وفقا للتسريبات يوفر الهاتف مقاومة كاملة للماء، على غرار هاتف Find N5 الذي حصل على تصنيفي IPX8 وIPX9. كما زعم تسريب سابق أن الجهاز قد يكون مصنوعًا من التيتانيوم.