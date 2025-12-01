قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

خوذة الواقع المعزز من Shoei تحوّل راكب الدراجة النارية إلى بطل خارق

خوذة ذكية Shoei AR
خوذة ذكية Shoei AR
عزة عاطف

في ثورة جديدة قد تعيد تعريف تجربة قيادة الدراجات النارية، كشفت شركة Shoei اليابانية العريقة بالتعاون مع شركة EyeLights الفرنسية عن أول خوذة واقع معزز متكاملة في العالم، لتدمج بين الحماية التقليدية والتكنولوجيا المتقدمة، وتحوّل قائد الدراجة إلى نسخة واقعية من شخصية “آيرون مان”.

واقع معزز مدمج بالكامل داخل الخوذة

الخوذة الجديدة، التي تحمل اسم GT-Air 3 Smart، تعد أول تصميم في العالم يدمج تقنيات الواقع المعزز داخل هيكل الخوذة نفسه، دون أي ملحقات خارجية. 

مكن تعاون Shoei مع EyeLights من بناء نظام عرض بصري مصغر يستطيع إسقاط المعلومات مباشرة في خط رؤية السائق.

عرض للسرعة والملاحة والتنبيهات أمام العين

تعرض الخوذة بيانات السرعة في الوقت الفعلي، وتقدّم توجيهات الملاحة، إضافة إلى تنبيهات السلامة مثل اقتراب المركبات أو مخاطر الطريق. 

تظهر كل هذه المعلومات على شاشة صغيرة شفافة داخل الخوذة، دون تشتيت انتباه السائق أو إجباره على النظر إلى الأسفل.

اتصال ومحادثات بدون أي جهاز خارجي

تحتوي GT-Air 3 Smart على وحدة اتصالات مدمجة بالكامل، تدعم الإنتركم والتواصل مع السائقين الآخرين، بالإضافة إلى الاتصال بالهاتف وتشغيل الموسيقى واستقبال المكالمات. 

كل ذلك دون أي صناديق أو أجهزة تركب على جانب الخوذة، ما يحافظ على شكلها الانسيابي وأمانها.

خطوة جريئة نحو مستقبل قيادة أكثر ذكاءً

تؤكد Shoei أن الخوذة الجديدة تجمع بين أعلى معايير الحماية المعتادة في صناعة الخوذ، وبين تكنولوجيا متقدمة تجعل تجربة القيادة أكثر أمانًا وذكاءً ومتعة. 

ومع دخول الواقع المعزز رسميًا إلى عالم الدراجات النارية، يبدو أننا أمام بداية عصر جديد تصبح فيه المعلومات جزءًا من الطريق نفسه.

خوذة Shoei AR خوذات ذكية خوذات واقع معزز GT Air 3 Smart واقع معزز للدراجين خوذة آيرون مان

