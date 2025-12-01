/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

مع بداية دخول الشتاء و الإصابة بنزلات البرد و انتشار بعض الفيروسات التى تصيب الكبار و الصغار ، هناك بعض الفيتامينات المهمة التى تمد الجسم بالمناعة.

لذا فى هذا التقرير نعرض لك أهم الفيتامينات المهمة للجسم وأفضل مصادرها الغذائية وفقا لموقع ديلى ميرور..

الفيتامينات المهمة للجسم وأفضل مصادرها الغذائية..

فيتامينB12: اللحوم، والدواجن، والأسماك، والحليب، والجبن، وحليب الصويا المدعم، والحبوب المدعمة.

فيتامينC : الفواكه الحمضية، والبطاطس، والبروكلي، والفلفل الرومي، والسبانخ، والفراولة، والطماطم، وكرنب بروكسل.

فيتامينA: لحوم البقر، والكبد، والبيض، والجمبري، والأسماك، والحليب المدعم، والبطاطا الحلوة، والجزر، واليقطين، والسبانخ، والمانجو.

فيتامينD: الحليب والحبوب المدعمة، والأسماك الدهنية.

فيتامينE: زيوت الخضروات، والخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، والمكسرات.

فيتامينK: الكرنب، والبيض، والحليب، والسبانخ، والبروكلي، والكالي.

المشروبات التى تمد جسمك بالفيتامينات..

ـ مشروبات البروتين :

غالبًا تحتوي على فيتامين د، خاصة المخصصة للرياضيين وكبار السن.

تساعد على رفع مستويات الفيتامين بسرعة وبسهولة.

ـ اللبن أو الزبادي السائل:

مثل لبن العيران أو الكفير المدعم بفيتامين د.

يسهل إدراجه يوميًا ضمن النظام الغذائي.

الحليب :

يحتوي عادةً على حوالي 100 وحدة دولية من فيتامين د لكل كوب (~240 مل).

يساعد في تعزيز صحة العظام والأسنان.

يُنصح به كمصدر أساسي للأطفال والكبار.

ـ عصائر الفواكه :

يوفر كوب واحد تقريبًا 100 وحدة دولية من فيتامين د.

مناسب للنباتيين أو لمن لا يشربون الحليب.

خيار ممتاز لتعزيز الجهاز المناعي.