قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضارب الأرقام.. حيثيات إلغاء انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بالمنتزه بالإسكندرية
بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح الدورة الرابعة من معرض إيديكس 2025
بعد قليل.. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
بعد رد الصحة على شائعة تلوث المياه المعدنية.. اعرف عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض "إيديكس 2025"
فيريرا يهاجم الزمالك: اقتحموا شقتي.. أحبطت تمرد اللاعبين وهشتكي للفيفا
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بمعرض إيديكس 2025
نائب رئيس الوزراء: الإنفاق على الرعاية الصحية يتخطي 617 مليار جنيه في 2026
الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح معرض إيديكس 2025
القافلة الـ 84 من "زاد العزة" تدخل إلى قطاع غزة
تحالف مصري دولي لتحسين منظومة التخليص الجمركي لجذب استثمارات أجنبية ضخمة
اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
رنا عصمت

مع بداية دخول الشتاء و الإصابة بنزلات البرد و انتشار بعض الفيروسات التى تصيب الكبار و الصغار ، هناك بعض الفيتامينات المهمة التى تمد الجسم بالمناعة.

لذا فى هذا التقرير نعرض لك أهم الفيتامينات المهمة للجسم وأفضل مصادرها الغذائية وفقا لموقع ديلى ميرور..

 الفيتامينات المهمة للجسم وأفضل مصادرها الغذائية..

فيتامينB12: اللحوم، والدواجن، والأسماك، والحليب، والجبن، وحليب الصويا المدعم، والحبوب المدعمة.

فيتامينC : الفواكه الحمضية، والبطاطس، والبروكلي، والفلفل الرومي، والسبانخ، والفراولة، والطماطم، وكرنب بروكسل.

فيتامينA: لحوم البقر، والكبد، والبيض، والجمبري، والأسماك، والحليب المدعم، والبطاطا الحلوة، والجزر، واليقطين، والسبانخ، والمانجو.

فيتامينD: الحليب والحبوب المدعمة، والأسماك الدهنية.

فيتامينE: زيوت الخضروات، والخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، والمكسرات.

فيتامينK: الكرنب، والبيض، والحليب، والسبانخ، والبروكلي، والكالي.

المشروبات التى تمد جسمك بالفيتامينات..

ـ مشروبات البروتين :

غالبًا تحتوي على فيتامين د، خاصة المخصصة للرياضيين وكبار السن.

تساعد على رفع مستويات الفيتامين بسرعة وبسهولة.

ـ اللبن أو الزبادي السائل:

مثل لبن العيران أو الكفير المدعم بفيتامين د.

يسهل إدراجه يوميًا ضمن النظام الغذائي.

الحليب :

يحتوي عادةً على حوالي 100 وحدة دولية من فيتامين د لكل كوب (~240 مل).

يساعد في تعزيز صحة العظام والأسنان.

يُنصح به كمصدر أساسي للأطفال والكبار.

ـ عصائر الفواكه :

يوفر كوب واحد تقريبًا 100 وحدة دولية من فيتامين د.

مناسب للنباتيين أو لمن لا يشربون الحليب.

خيار ممتاز لتعزيز الجهاز المناعي.

لتجنب موسم الفيروسات فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات موسم الفيروسات فيتامينات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني

أرشيفية

ينتظر غياب الجميع.. اعترافات مثيرة لفتاة عاشرها والدها وأنجبت ذكرا |خاص

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

قوافل طبية مجانية

صحة الإسكندرية: إطلاق 6 قوافل طبية مجانية خلال ديسمبر

محافظ أسيوط يبحث مع وفد صيني تعزيز الاستثمارات ويستعرض الفرص الصناعية والزراعية

محافظ أسيوط يبحث مع وفد صيني تعزيز الاستثمارات والفرص الصناعية والزراعية

ميناء دمياط

ميناء دمياط يتداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة

بالصور

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم

رينو تفرغ خزانة تصاميمها السرية والسيارات الموجودة بداخلها لا تصدق

تصاميم رينو
تصاميم رينو
تصاميم رينو

مشاركة متميزة للعربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس EDEX 2025.. صور

مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025
مشاركة متميزة للهيئة العربية للتصنيع في فعاليات النسخة الرابعة لمعرض معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعيةEDEX 2025

لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات
/ لتجنب موسم الفيروسات.. فيتامينات من مصادر غذائية ومشروبات

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد