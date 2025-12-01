التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها في حادث تصادم على الطريق الدائري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء محاولتها عبور الطريق الدائري بالقرب من منطقة بهتيم بشبرا الخيمة ، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار السائق المتهم فى الواقعة.



تفاصيل الواقعة

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث ومصرع سيدة نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بها أثناء عبورها الطريق الدائري بمنطقة بهتيم.



وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أن السيدة لقيت مصرعها في الحال متأثرة بإصابتها.

وتكثّف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط قائد السيارة المتسبب فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.