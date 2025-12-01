ضبط عجز 6 طن و750 كيلو سكر تمويني وتلاعب بأوزان العبوات في بلبيس

أكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، أنه في إطار جهود مديرية تموين الشرقية لتشديد الرقابة على الأسواق والسلع الإستراتيجية، وبناءً على شكوى واردة تفيد بقيام أحد متعهدي تعبئة السكر لصالح شركة الجملة بالتلاعب في أوزان السكر المعبأ والمخصص للصرف على البطاقات التموينية بغرض التربح غير المشروع بناحية بندر بلبيس؛ تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية ،والمهندس حسين الربع مدير إدارة تموين بلبيس.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية، أنه بالانتقال إلى موقع الشكوى وإجراء جرد لفرع الجملة، تبين وجود عجز مقداره ٦٫٧٥٠ طن من السكر التمويني المدعم قام أمين العهدة بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء.

كما أسفر التفتيش ووزن عبوات السكر المعبأ عن وجود نقص بمقدار ١ كجم في وزن الربطة الواحدة وتم التحفظ على ٥ أطنان من السكر المعبأ بأكياس زنة ١ كجم وتم تحرير محضر جنح بلبيس، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية استمرار الحملات المكثفة لضبط الخارجين عن القانون والتصدي لأي محاولة للتلاعب بقوت المواطنين.