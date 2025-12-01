جيش الاحتلال: أزمة نقص في القوى البشرية بالجيش تمس بالأمن القومي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال: إننا نعاني نقصا بنحو 1300 ضابط في كل الوحدات القتالية من رتبة ملازم حتى رتبة نقيب، ونعاني نقصا بنحو 300 ضابط برتبة رائد في وحدات القتال المختلفة.

وأضاف جيش الاحتلال، أن 30% من كبار القادة العسكريين سيغادرون صفوف الجيش بدءا من العام المقبل، وأن 70% من عائلات الجنود في الاحتياط تعيش أزمة بسبب الخدمة العسكرية الطويلة.



وأوضح أن أزمة نقص القوى البشرية في الجيش تمس بالأمن القومي، وأن 37% فقط من الضباط أبدوا استعدادا لمواصلة خدمتهم العسكرية هذا العام مقابل 58% عام 2018، وأن 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة لن يلتحقوا بوحداتهم العام المقبل.





