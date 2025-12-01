قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
بهذه الطرق.. ادفع فاتورة كهرباء ديسمبر إلكترونيا
اتصال سري جرى بين ترامب ورئيس فنزويلا.. ماذا حدث فيه؟
موعد مباراة منتخب مصر والكويت فى كأس العرب والقنوات الناقلة
أخبار البلد

بدء تصويت المصريين بالأردن في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

أ ش أ

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية المقيدين في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها وعددها 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في أول أيام تصويت المصريين بالخارج.


وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف على التجهيزات والتأكد من توافر جميع التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن إدلاءهم بأصواتهم خلال يومي التصويت بكل سهولة ويسر.


وكانت السفارة المصرية في عمان قد أنهت استعداداتها النهائية لاستقبال الناخبين، حيث يدلي المصريون في الأردن بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان وفي مقر القنصلية المصرية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.

وتشمل الدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى:

محافظة الجيزة:

الدائرة الثامنة (قسم إمبابة)


محافظة الفيوم:

الدائرة الأولى (مركز الفيوم)

الدائرة الرابعة (مركز أبشواي)


محافظة أسيوط:

الدائرة الثالثة (مركز الفتح)


محافظة سوهاج:

الدائرة الأولى (مركز سوهاج)

الدائرة الثانية (مركز أخميم)

الدائرة الثالثة (مركز المراغة)

الدائرة الرابعة (مركز طهطا)

الدائرة الخامسة (مركز جرجا)

الدائرة السادسة (مركز المنشأة)

الدائرة الثامنة (مركز دار السلام)


محافظة قنا:

الدائرة الأولى (مركز قنا)

الدائرة الثانية (مركز قوص)

الدائرة الثالثة (مركز نجع حمادي)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تشت)


محافظة الإسكندرية:

الدائرة الثانية (قسم أول الرمل)


محافظة البحيرة:

الدائرة الأولى (قسم دمنهور)

الدائرة الثالثة (مركز أبو حمص)

الدائرة الثامنة (مركز إيتاي البارود)

كما تجرى جولة الإعادة في ذات التوقيت بالدائرة الثانية (مركز إطسا) بمحافظة الفيوم.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية التزام الناخبين في الخارج بالمواعيد المحددة، ومراجعة موقعها الرسمي للاطلاع على القوائم والدوائر الملغاة، مشددة على أن المشاركة واجب وطني يعكس حرص المصريين في الخارج على دعم المسار الديمقراطي.
 

