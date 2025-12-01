ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 334 قتيلا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في سريلانكا ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على مناطق عدة بالبلاد مؤخرا إلى 334 قتيلا، بينما لا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.



وقالت الهيئة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الإثنين/ - إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في تدمير أكثر من 15 ألف منزل، مما أجبر نحو 78 ألف شخص على ترك منازلهم والتوجه إلى مراكز إيواء مؤقتة للإقامة بها.



وكان الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارىء وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدات .. وكانت الهند أول من استجاب، فأرسلت إمدادات إغاثة وطائرتي هليكوبتر مع طاقمهما لتنفيذ مهام الإنقاذ، كما أعلنت اليابان أنها سترسل فريقا لتقييم الاحتياجات العاجلة وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدة.



يشار إلى أن مناطق كثيرة في قارة آسيا تشهد حاليا موسم الرياح السنوي الذي يتسبب في كثير من الأحيان في هطول أمطار غزيرة، مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.