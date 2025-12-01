الأمن الروسي: إلقاء القبض على شريك لمنفذ الهجوم ضد مسئول وزارة الدفاع

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الأمن الروسي، أعلن مقتل عميل بالاستخبارات الأوكرانية في القرم خلال محاولته تنفيذ هجوم ضد مسؤول في وزارة الدفاع.



وأوضحت القناة أنه تم إلقاء القبض على شريك لمنفذ الهجوم ضد مسؤول وزارة الدفاع.



وفي وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت 33 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق المناطق الروسية والبحر الأسود، مؤكدة أن هذه الطائرات كانت تشكل تهديدًا للأمن الروسي.



وأكدت الوزارة في بيان:" خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الإنذار للدفاع الجوي واعترضت 33 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح: 16 فوق منطقة روستوف، وسبع فوق منطقة كراسنودار، وثلاث فوق منطقة بيلجورود، وواحدة فوق منطقة كورسك، وست طائرات مسيرة فوق البحر الأسود".