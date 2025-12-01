قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 442 شخصًا

أ ش أ

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة "سومطرة" في إندونيسيا إلى 442 شخصا.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن عشرات الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية .. مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار الأسبوع الماضي تسببت في فيضان الأنهار في مقاطعة "سومطرة الشمالية".


وأوضحت الشبكة أن الفيضانات اجتاحت القرى التي تقع عند سفوح الجبال وغمرت آلاف المنازل والمباني، كما تسببت في انقطاع خطوط الاتصالات والكهرباء.


بدوره، أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي هي كيفية إرسال المساعدات اللازمة فورًا إلى المتضررين من الفيضانات، وذلك خلال تفقده لمقاطعة "سومطرة الشمالية".


وأضاف سوبيانتو أن هناك قرى معزولة بسبب مياه الفيضانات وجاري العمل من أجل الوصول إليها، كما أكد أن الحكومة نشرت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى لدعم جهود الإغاثة.


يشار إلى أن إندونيسيا تشهد خلال موسم الرياح - الذي عادة ما يكون بين شهري يونيو وسبتمبر من كل عام - هطولا غزيرا للأمطار مما يؤدي إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة وأمراض تنتقل عبر المياه.

