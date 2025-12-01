قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حكم نسيان ركعة في الصلاة.. الإفتاء: يجب إعادة الفرض كاملا في حالة واحدة
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفاؤل أمريكي حيال محادثات واشنطن–كييف.. وزيلينسكي يشدد على سيادة أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن تفاؤله بمسار المحادثات الجارية بين واشنطن وكييف بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام بين أوكرانيا وروسيا، مؤكداً وجود "فرصة جيدة" لتحقيق اختراق في هذا الملف، في وقت شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على ضرورة ضمان سيادة بلاده خلال أي تسوية محتملة.

وقال ترامب للصحافيين خلال عودته إلى واشنطن على متن الطائرة الرئاسية، عقب اجتماع عقدته وفود أميركية وأوكرانية في فلوريدا، إن "المحادثات تسير بشكل جيد"، مضيفاً: "نريد وقف القتل. الأمر لا يتعلق بنا مباشرة، لكنني أريد أن أرى ما إذا كان من الممكن إنقاذ الكثير من الأرواح".

وأشار إلى أن "27 ألف شخص قُتلوا خلال الشهر الماضي" في ما وصفه بـ"حرب سخيفة ما كانت لتندلع لو كنت رئيساً".

محادثات فلوريدا

وترأس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر، وفداً أميركياً أجرى مباحثات وصفت بـ"المثمرة" مع الوفد الأوكراني برئاسة مستشار الأمن القومي والدفاع رستم عمروف، الذي تولى رئاسة الفريق التفاوضي حديثاً عقب استقالة أندريه يرماك على خلفية فضيحة فساد داخلية.

وأكد ترمب أنه تواصل مع أعضاء وفده بعد اللقاء، قائلاً: "إنهم يقومون بعمل ممتاز". لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن أوكرانيا تواجه "بعض المشاكل الصعبة"، وفي مقدمتها قضايا الفساد المرتبطة بملف "ميداس"، والتي طالت مسؤولين نافذين في قطاعات حيوية، من بينها الطاقة، وسط معاناة مناطق أوكرانية من انقطاعات كهربائية متكررة.

ورغم وصفه إثارة ملف الفساد بأنها "خطوة غير مفيدة" في سياق المحادثات، إلا أنه اختتم حديثه بنبرة متفائلة قائلاً: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة لإبرام صفقة".

زيلينسكي: الأولوية للسيادة والمصالح الوطنية

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، على ضرورة أن تحافظ المحادثات مع الولايات المتحدة على "ديناميكية بناءة"، مؤكداً أن التركيز يجب أن يبقى على "ضمان سيادة أوكرانيا ومصالحها الوطنية".

وأوضح زيلينسكي أن رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف قدم تقريراً بشأن نتائج العمل في الولايات المتحدة والمعايير الأساسية للحوار، مشدداً على أن "الصراحة والتركيز الواضح" عنصران أساسيان لنجاح أي تفاوض مقبل.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب واشنطن وكييف أوكرانيا وروسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

اسعاف

داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

ترشيحاتنا

الاهلي

ياسر ريان: جراديشار لا يرتقى لقيادة هجوم الأهلي

الاهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي العقبة الوحيدة أمام هيمنة المغرب إفريقيا

منتخب مصر الثاني

أبو الدهب: علامة استفهام حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد