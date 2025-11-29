زيلينسكي يحذر: روسيا تحرق أوكرانيا.. وأوروبا مطالبة بفك الأصول المجمدة فورا

أعلن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، اليوم السبت أن روسيا أطلقت حوالي 36 صاروخًا ونحو 600 طائرة مُسيّرة على أوكرانيا.

الهجوم الروسي ضد أوكرانيا

وأوضح الرئيس الأوكراني عبر حسابه بمنصة "إكس" أن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت البنية التحتية للطاقة والمنشآت المدنية، مما أسفر عن أضرار جسيمة وحرائق في المباني السكنية.

وأكد زيلينسكي أن الهجوم الروسي أسفر عن إصابة العشرات ومققل ثلاثة أشخاص، موجها التعازي لعائلاتهم وأحبائهم.

وتابع "يجب أن نعمل بلا كلل لضمان وجود صواريخ كافية لمنظومات دفاعنا الجوي، وأن تكون كل ما يلزم لحمايتنا والضغط على روسيا جاهزًا".

الأصول الروسية المجمدة

وقال إنه حان الوقت لأن تتخذ أوروبا قرارًا بشأن الأصول المجمدة إذا رفضت موسكو وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، ويجب علينا بالتأكيد مناقشة الخطوات اللازمة لإنهاء هذه الحرب مع جميع شركائنا.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الطاقة الأوكرانية، أن الهجمات الروسية تسببت في انقطاع الكهرباء عن 600 ألف شخص.

وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم الروسي خلال ليلة 29 نوفمبر، أدى إلى إصابة 27 آخرين، بينهم طفل، في هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف.