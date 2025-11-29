الطاقة الأوكرانية: هجمات روسيا أدت لانقطاع الكهرباء عن 600 ألف شخص

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن الهجمات الروسية تسببت في انقطاع الكهرباء عن 600 ألف شخص.

الهجوم الروسي على كييف

وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم الروسي خلال ليلةو 29 نوفمبر، أدى إلى إصابة 27 آخرين، بينهم طفل، في هجوم روسي واسع النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت الأوكرانية أن العاصمة كييف تعرضت لهجمات روسية حيث سمع أصوات الانفجارات وحلقت الطائرات المسيّرة بعد الساعة الواحدة صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، حيث حذرت السلطات من هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وسُمع دوي انفجارات طوال الليل وسط الهجوم الذي استمر لساعات.

الغارات الجوية في أوكرانيا

تم تفعيل تنبيهات الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت مبكر من ساعات الليل، حيث أطلقت روسيا عشرات الصواريخ ومئات الطائرات المسيرة باتجاه العاصمة.

جاءت الهجمات المتجددة على كييف حوالي الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما أطلقت القوات الروسية مرة أخرى عشرات الصواريخ، بما في ذلك صواريخ كينزال فرط صوتية، باتجاه العاصمة.