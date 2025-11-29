قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طفلين استشهدا صباح اليوم السبت، برصاص الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس بقطاع غزة.

القصف الإسرائيلي على خان يونس

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن القصف الإسرائيلي المدفعي يتواصل على مناطق عدة شرق خان يونس، بالتزامن مع تجدد الغارات الجوية على مدينة رفح، وإطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية على شاطئ مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 354 شهيدا، و896 مصابا، فيما جرى انتشال 605 جثامين.

العدوان على غزة

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاقية ترامب للسلام التي أعلنت وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية والتي وقعت في أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,799، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

استشهاد طفلين فلسطينيين خان يونس رصاص الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي العدوان على غزة

