إصابة جندي إسرائيلي جنوب غزة.. واستشهاد فلسطيني اقترب من الخط الأصفر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر يوم الجمعة عن إصابة جندي بجروح متوسطة خلال عمليات في جنوب قطاع غزة.

إصابة جندي إسرائيلي

وأكد جيش الاحتلال أنه أُبلغ عائلة الجندي الإسرائيلي، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها رصدت مقاوما في منطقة الخط الأصفر، يقترب من القوات الإسرائيلية ويشكل تهديدًا مباشرًا.

وأشارت إلى أنه بعد تحديد هويته بوقت قصير، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارة جوية ليقتله.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاقية ترامب للسلام التي أعلنت وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية والتي وقعت في أكتوبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,799، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقالت المصادر الطبية الفلسطينية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,972، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.