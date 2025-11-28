قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 منزلا ومسجد تعرضت للقصف وسط مقاومة الأهالي.. ماذا يحدث في ريف دمشق؟
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار السيارات| سيارة صينية شهيرة تنجو من رسوم ترامب .. ورولز رويس بعجلات على شكل ساعة رولكس

عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا

تحولت إحدى سيارات BMW الكوبيه الكلاسيكية إلى مشروع فريد بعدما استبدل مالكها منظومة الحركة بالكامل بمحرك من سيارات تسلا الحديثة. التعديل لم يمنحها قوة أعلى فحسب، بل أعاد تشكيل شخصية السيارة بالكامل، لتجمع بين روح السبعينيات وتقنيات القرن الحادي والعشرين. السيارة حصلت على بطارية عالية المدى، وتسارع قوي، مع الحفاظ على شكلها الخارجي الأصلي الذي يجعلها تبدو كتحفة تسير بالكهرباء.

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

ظهرت رولز رويس بإطلالة غير مألوفة بعدما تم رصد نسخة فريدة من طراز فاخر تحمل عجلات بتصميم يشبه ساعات اليد الراقية. التصميم يقدم مزيجًا لافتًا بين الفخامة المتطرفة والدقة الحرفية، إذ تبدو الجنوط وكأنها عقارب ساعة تتحرك داخل إطار معدني لامع. هذه اللمسة الثرية تعكس توجه رولز رويس المستمر في تقديم تفاصيل لا يقدمها أي صانع سيارات آخر.

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

نجحت بويك إنفيجن في الهروب من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على السيارات الصينية، لكنها ستصل للسوق بزيادة ملحوظة في السعر. ورغم الارتفاع، ترى الشركة أن الطراز ما يزال قادرًا على الحفاظ على شعبيته بفضل تجهيزاته الفاخرة ومحركه الاقتصادي. القرار يعكس رغبة جنرال موتورز في استمرار وجودها ضمن فئة سيارات الكروس أوفر المدمجة رغم الضغوط السياسية والاقتصادية.

أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية

اتخذت شركات السيارات الأوروبية قرارًا بتخفيف أو تعديل أصوات التنبيهات الداخلية بعد شكاوى مستمرة من السائقين بشأن الإزعاج المبالغ فيه. التعديلات الجديدة تعتمد على نغمات أكثر هدوءًا وذكاءً، قابلة للتكيّف مع الموقف دون إرباك السائق. الخطوة تأتي ضمن توجه عام لتحسين تجربة القيادة وتخفيف التوتر داخل المقصورة.

أبارث تفشل في إعادة إطلاق سياراتها الكهربائية.. وتعود لاستخدام البنزين

اضطرت أبارث إلى التراجع عن خطة إعادة إطلاق سياراتها الكهربائية بعد أن واجهت مبيعات ضعيفة واستقبالًا فاترًا من العملاء. الشركة قررت العودة إلى محركات البنزين عالية الأداء التي اشتهرت بها، مؤكدة أن جمهورها ما زال يبحث عن صوت المحرك التقليدي ومتعة القيادة القوية. القرار يعكس أزمة أوسع تواجهها بعض العلامات الرياضية في التحول الكامل إلى الكهرباء.

صور لـ i3 و3-Series تكشف عن أبرز مميزات BMW

انتشرت صور جديدة لسيارتي BMW i3 الكهربائية و3-Series، لتسلط الضوء على التحسينات التقنية واللمسات الجمالية التي تميز الطرازين. الصور تكشف عن واجهات محدّثة، وشاشات أكبر، ومواد فاخرة في المقصورة، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءًا أساسيًا من سيارات العلامة الألمانية. الطرازان يبرزان فلسفة BMW في الدمج بين الكفاءة الرياضية والتقنيات المتقدمة.

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: دعاة هدم الهوية أدركوا أن ضرب اللغة العربية أقرب طريق لضرب الدين

إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس

غدا.. إعلام الأزهر تعقد مؤتمرها الدولي السادس حول الإعلام الدعوي وبناء الإنسان

الشيخ مؤمن الخليجي، إمام وخطيب مسجد الحسين

خطيب مسجد الحسين: هذا الفعل يضمن لك مرافقة النبي في الجنة عليك

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

