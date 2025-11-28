أخبار السيارات| سيارة صينية شهيرة تنجو من رسوم ترامب .. ورولز رويس بعجلات على شكل ساعة رولكس

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا

تحولت إحدى سيارات BMW الكوبيه الكلاسيكية إلى مشروع فريد بعدما استبدل مالكها منظومة الحركة بالكامل بمحرك من سيارات تسلا الحديثة. التعديل لم يمنحها قوة أعلى فحسب، بل أعاد تشكيل شخصية السيارة بالكامل، لتجمع بين روح السبعينيات وتقنيات القرن الحادي والعشرين. السيارة حصلت على بطارية عالية المدى، وتسارع قوي، مع الحفاظ على شكلها الخارجي الأصلي الذي يجعلها تبدو كتحفة تسير بالكهرباء.

شاهد.. عجلات سيارة رولز رويس مصممة على شكل ساعة فاخرة

ظهرت رولز رويس بإطلالة غير مألوفة بعدما تم رصد نسخة فريدة من طراز فاخر تحمل عجلات بتصميم يشبه ساعات اليد الراقية. التصميم يقدم مزيجًا لافتًا بين الفخامة المتطرفة والدقة الحرفية، إذ تبدو الجنوط وكأنها عقارب ساعة تتحرك داخل إطار معدني لامع. هذه اللمسة الثرية تعكس توجه رولز رويس المستمر في تقديم تفاصيل لا يقدمها أي صانع سيارات آخر.

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

نجحت بويك إنفيجن في الهروب من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على السيارات الصينية، لكنها ستصل للسوق بزيادة ملحوظة في السعر. ورغم الارتفاع، ترى الشركة أن الطراز ما يزال قادرًا على الحفاظ على شعبيته بفضل تجهيزاته الفاخرة ومحركه الاقتصادي. القرار يعكس رغبة جنرال موتورز في استمرار وجودها ضمن فئة سيارات الكروس أوفر المدمجة رغم الضغوط السياسية والاقتصادية.

أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية

اتخذت شركات السيارات الأوروبية قرارًا بتخفيف أو تعديل أصوات التنبيهات الداخلية بعد شكاوى مستمرة من السائقين بشأن الإزعاج المبالغ فيه. التعديلات الجديدة تعتمد على نغمات أكثر هدوءًا وذكاءً، قابلة للتكيّف مع الموقف دون إرباك السائق. الخطوة تأتي ضمن توجه عام لتحسين تجربة القيادة وتخفيف التوتر داخل المقصورة.

أبارث تفشل في إعادة إطلاق سياراتها الكهربائية.. وتعود لاستخدام البنزين

اضطرت أبارث إلى التراجع عن خطة إعادة إطلاق سياراتها الكهربائية بعد أن واجهت مبيعات ضعيفة واستقبالًا فاترًا من العملاء. الشركة قررت العودة إلى محركات البنزين عالية الأداء التي اشتهرت بها، مؤكدة أن جمهورها ما زال يبحث عن صوت المحرك التقليدي ومتعة القيادة القوية. القرار يعكس أزمة أوسع تواجهها بعض العلامات الرياضية في التحول الكامل إلى الكهرباء.

صور لـ i3 و3-Series تكشف عن أبرز مميزات BMW

انتشرت صور جديدة لسيارتي BMW i3 الكهربائية و3-Series، لتسلط الضوء على التحسينات التقنية واللمسات الجمالية التي تميز الطرازين. الصور تكشف عن واجهات محدّثة، وشاشات أكبر، ومواد فاخرة في المقصورة، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت جزءًا أساسيًا من سيارات العلامة الألمانية. الطرازان يبرزان فلسفة BMW في الدمج بين الكفاءة الرياضية والتقنيات المتقدمة.