قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
خلال ترؤسه اجتماع برلمان المتوسط بالقاهرة.. أبو العينين: الحروب لن تنهي أزمات المنطقة.. وثوابت مصر لا تتغير
للعام85 بلا انقطاع.. أهالى قرية بقنا يحتفلون بالشفاء من الكوليرا وفاءًا لنذر الأجداد |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انتخابات النواب 2025.. ضوابط التصويت في دوائرة الإعادة| شاهد

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يجب معرفته عن التصويت في الدوائر التي يعاد إجراء الانتخابات فيها من المرحلة الأولى بـ انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الوزارة في البيان أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اطلع على تقارير عمل القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، بشأن السلسة التوعوية التي بدأت بالتزامن مع فتح باب الترشح لمجلس النواب ٢٠٢٥، مشيدًا بما تقدم حتى الآن من مواد توعوية سياسية تفيد المواطن، وتمكنه من المشاركة السياسية، وأداء الاستحقاقات بوعي ودراية وإيجابية.

وشدد الوزير المستشار محمود فوزي على استمرار التواصل بهذا الشكل، وتقديم محتوى جذاب وسلس، لا تنقصه الد القانونية والسياسية، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس

وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنفوجرافات توضح كل ما يتعلق بالدوائر التي سوف تشهد إعادة الانتخاب بها.

مواعيد الانتخاب في جولة الإعادة

- يجرى الانتخاب في الخارج يومي الإثنين والثلاثاء ١، و٢ ديسمبر ٢٠٢٥.
- يجرى الانتخاب في داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.
- يتزامن انتخاب الجولة الأولى في هذه الدوائر في الخارج والداخل مع المواعيد المحددة لانتخاب جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات.
- يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، يتخللها ساعة راحة، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.
- إن وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.

جولة الإعادة

- في الأحوال التي تقتضي إجراء جولة ثانية من الانتخاب في أي من هذه الدوائر، يجرى الانتخاب في جولة الإعادة في الخارج يومي الأربعاء والخميس ٢٤، و٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥.
- يكون الانتخاب في جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي السبت والأحد ٢٧، و٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥.

كيفية التصويت الصحيح

- يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك
- وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب
- ثم يسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب النظام الانتخابي.
- يجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب.
- ينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه في بطاقة الانتخاب
- ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
- إن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة 
-يكون ذلك على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
- يوقع الناخب قرين اسمه بخطة أو ببصمة إبهامه، وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها
- ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.

إثبات شخصية الناخب

- لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى .

بطلان الصوت:
- يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه
- أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية
- أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور .

انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب اخبار الانتخابات الانتخابات انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

ترشيحاتنا

بعثة بيراميدز

بعثة المصري تشكر بعثة بيراميدز على مساندة النسور في زامبيا

صورة من وصول منتخب مصر للدوحة

وصول بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى الدوحة

يوسف إبراهيم

يوسف إبراهيم بطل وادى دجلة يتأهل إلى نهائي بطولة HKFC للإسكواش

بالصور

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد