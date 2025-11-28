انتخابات النواب 2025.. ضوابط التصويت في دوائرة الإعادة| شاهد

أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يجب معرفته عن التصويت في الدوائر التي يعاد إجراء الانتخابات فيها من المرحلة الأولى بـ انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الوزارة في البيان أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اطلع على تقارير عمل القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة، بشأن السلسة التوعوية التي بدأت بالتزامن مع فتح باب الترشح لمجلس النواب ٢٠٢٥، مشيدًا بما تقدم حتى الآن من مواد توعوية سياسية تفيد المواطن، وتمكنه من المشاركة السياسية، وأداء الاستحقاقات بوعي ودراية وإيجابية.

وشدد الوزير المستشار محمود فوزي على استمرار التواصل بهذا الشكل، وتقديم محتوى جذاب وسلس، لا تنقصه الد القانونية والسياسية، من أجل الوصول إلى تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، بشكل شديد الدقة ويحقق وصول المواطن للمعلومة بشكل سلس

وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنفوجرافات توضح كل ما يتعلق بالدوائر التي سوف تشهد إعادة الانتخاب بها.

مواعيد الانتخاب في جولة الإعادة

- يجرى الانتخاب في الخارج يومي الإثنين والثلاثاء ١، و٢ ديسمبر ٢٠٢٥.

- يجرى الانتخاب في داخل الجمهورية يومي الأربعاء والخميس ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

- يتزامن انتخاب الجولة الأولى في هذه الدوائر في الخارج والداخل مع المواعيد المحددة لانتخاب جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات.

- يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، يتخللها ساعة راحة، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.

- إن وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.

جولة الإعادة

- في الأحوال التي تقتضي إجراء جولة ثانية من الانتخاب في أي من هذه الدوائر، يجرى الانتخاب في جولة الإعادة في الخارج يومي الأربعاء والخميس ٢٤، و٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

- يكون الانتخاب في جولة الإعادة داخل الجمهورية يومي السبت والأحد ٢٧، و٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥.

كيفية التصويت الصحيح

- يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك

- وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب

- ثم يسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب النظام الانتخابي.

- يجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب.

- ينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويثبت رأيه في بطاقة الانتخاب

- ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

- إن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه فى البطاقة، فله أن يبديه بنفسه شفاهة

-يكون ذلك على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.

- يوقع الناخب قرين اسمه بخطة أو ببصمة إبهامه، وذلك فى كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها

- ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.

إثبات شخصية الناخب

- لا يقبل فى إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى .

بطلان الصوت:

- يعتبر باطلا الصوت المعلق على شرط أو الذى يعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه

- أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية

- أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور .