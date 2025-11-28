قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

بعد أستوديو الهرم .. أشهر مواقع التصوير المندلعة بها الحرائق

حريق استوديو الهرم
حريق استوديو الهرم
محمد شحتة

اندلع حريق داخل مبنى ستديو مصر بمنطقة المريوطية في الهرم، ما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة والعاملين بالموقع.

وتحاول قوات الحماية المدنية في الجيزة السيطرة على ألسنة اللهب الذي اندلعت داخل مبنى ستديو مصر بمنطقة المريوطية في الهرم.

ونرصد في هذا التقرير أبرز الحرائق التي اندلعت في مواقع تصوير الأعمال الفنية ولوكيشن التصوير الذي اندلعت فيها النيران في الفترة السابقة.

حريق لوكيشن تصوير بمنطقة نزلة السمان

وفي مارس 2024، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لالتهام حريق لوكيشن تصوير بمنطقة نزلة السمان أمام الأهرامات، وأشارت التحريات إلى أن الحريق أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق واشتباه كسر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل لوكيشن تصوير في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق حيث أفاد بلاغ شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب أمام الأهرامات.

أسفر الفحص عن اشتعال النيران بمسرح خشب بموقع تصوير "لوكيشن" على مساحة 150 مترًا، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين 3 منهم بحروق من الدرجة الأولى والرابع اشتباه كسر بالذراع ونقله إلى مستشفى الهرم.

حريق لوكيشن جودر أثناء التصوير

وفي مارس 2024، أجرت النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في حريق لوكيشن مسلسل الف ليلة وليلة "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال.

وقررت النيابة استدعاء فريق العمل ممن حضروا المشهد التمثيلي الذي تسبب في الحريق لسماع أقوالهم وشهاداتهم حول الحادث.

وكشف مصدر مسئول، سبب حريق لوكيشن تصوير مسلسل "ألف ليلة وليلة" بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضاف أنه تبين نشوبه نتيجة قيام عاملين بالموقع بإشعال موقد "يحتوى على بعض الأخشاب" وتزويده بكمية من سائل "التنر" سريع الاشتعال لاستخدامه بأحد المشاهد بالمسلسل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

حريق لوكيشن تصوير مسلسل المعلم

وفي مارس 2024، نشب حريق كبير فى ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية بالجيزة، حيث نشب الحريق في لوكيشن تصوير مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان وانتقل الي كل مكان في باقي الاستديوهات.

وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن اليوم كان آخر أيام التصوير الذي انتهى قبل ساعات قليلة من نشوب الحريق.

فيما أخلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع قوات الانقاذ النهري ستوديو الاهرام من عدد من العاملين والفنيين به بعد اندلاع النيران بداخله، حيث تبين التهام مكان تصوير داخل الاستديو.

وكان أفاد عدد من شهود العيان المجاورين لموقع حريق استوديو الأهرام أن الحريق اشتعل في عدد من لوكيشنات التصوير لمسلسلات رمضان منها مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

حريق لوكيشن التصوير الرئيسي للكبير أوي

وفي فبراير 2024، خرج الفنان مصطفى غريب، بطل مسلسل الكبير أوي، عن صمته وشارك منشورا عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، بعد حريق لوكيشن التصوير الرئيسي (الفيلا).

نشر مصطفى غريب -صاحب شخصية العترة- صورة لـ فيلا الكبير، قبل الحريق الذي نشب فيها مؤخرا.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات للحريق الذي نشب وكان الدخان منتشرا في كل مكان.

