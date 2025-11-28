في ذكرى ميلادها.. مها أبو عوف أيقونة الفن بين السينما والتليفزيون

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي ولدت في 28 نوفمبر 1956، ورحلت عن عالمنا تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا وجمهورًا لا ينسى حضورها وإسهاماتها في عالم الفن المصري.

مسيرة فنية غنية

امتدت مسيرة مها أبو عوف بين السينما والتليفزيون والمسرح، ونجحت في تقديم أدوار متنوعة، جمعت بين الكوميديا والدراما، ما جعلها من أبرز النجمات في جيلها.

أبرز أعمالها السينمائية

قدمت مها أبو عوف مجموعة من الأفلام التي أثبتت من خلالها موهبتها الكبيرة، ومن أبرزها: المجنونة ، حالة حب، معلش إحنا بنتبهدل، زي النهاردة،

أعمالها في التليفزيون

لم تقتصر إنجازاتها على السينما، فقد شاركت أيضًا في مسلسلات ناجحة، كان آخرها مسلسل "وعد إبليس" عام 2022، حيث لعبت دور والدة الفنانة عائشة بن أحمد، مؤكدًة قدرتها على تقديم أدوار قوية ومؤثرة حتى نهاية مشوارها الفني.

شخصيتها الإنسانية

عرفت مها أبو عوف بشخصيتها المحبوبة وطيبتها وعفويتها، وكانت الابتسامة رفيقتها الدائمة، مما جعلها محبوبة ليس فقط لجمهورها بل أيضًا بين زملائها في الوسط الفني.

وفي ذكرى ميلادها، يستذكر جمهورها إرثها الفني الكبير وحضورها الذي لن يُنسى، لتظل مها أبو عوف أيقونة بارزة في تاريخ الفن المصري.