قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
خلال ترؤسه اجتماع برلمان المتوسط بالقاهرة.. أبو العينين: الحروب لن تنهي أزمات المنطقة.. وثوابت مصر لا تتغير
للعام85 بلا انقطاع.. أهالى قرية بقنا يحتفلون بالشفاء من الكوليرا وفاءًا لنذر الأجداد |صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلادها.. مها أبو عوف أيقونة الفن بين السينما والتليفزيون

الفنانة الراحلة مها أبو عوف
الفنانة الراحلة مها أبو عوف
أوركيد سامي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي ولدت في 28 نوفمبر 1956، ورحلت عن عالمنا تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا وجمهورًا لا ينسى حضورها وإسهاماتها في عالم الفن المصري.

مسيرة فنية غنية

امتدت مسيرة مها أبو عوف بين السينما والتليفزيون والمسرح، ونجحت في تقديم أدوار متنوعة، جمعت بين الكوميديا والدراما، ما جعلها من أبرز النجمات في جيلها.

أبرز أعمالها السينمائية

قدمت مها أبو عوف مجموعة من الأفلام التي أثبتت من خلالها موهبتها الكبيرة، ومن أبرزها: المجنونة ، حالة حب، معلش إحنا بنتبهدل، زي النهاردة،

أعمالها في التليفزيون

لم تقتصر إنجازاتها على السينما، فقد شاركت أيضًا في مسلسلات ناجحة، كان آخرها مسلسل "وعد إبليس" عام 2022، حيث لعبت دور والدة الفنانة عائشة بن أحمد، مؤكدًة قدرتها على تقديم أدوار قوية ومؤثرة حتى نهاية مشوارها الفني.

شخصيتها الإنسانية

عرفت مها أبو عوف بشخصيتها المحبوبة وطيبتها وعفويتها، وكانت الابتسامة رفيقتها الدائمة، مما جعلها محبوبة ليس فقط لجمهورها بل أيضًا بين زملائها في الوسط الفني.

وفي ذكرى ميلادها، يستذكر جمهورها إرثها الفني الكبير وحضورها الذي لن يُنسى، لتظل مها أبو عوف أيقونة بارزة في تاريخ الفن المصري.

مها أبو عوف اخبار الفن نجوم الفن الفنانة القديرة الراحلة مها أبو عوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

ترشيحاتنا

بعثة بيراميدز

بعثة المصري تشكر بعثة بيراميدز على مساندة النسور في زامبيا

صورة من وصول منتخب مصر للدوحة

وصول بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب إلى الدوحة

يوسف إبراهيم

يوسف إبراهيم بطل وادى دجلة يتأهل إلى نهائي بطولة HKFC للإسكواش

بالصور

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد