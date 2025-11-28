قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
بعد قرار وزيرة التضامن بشأن موعد السداد.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
خلال ترؤسه اجتماع برلمان المتوسط بالقاهرة.. أبو العينين: الحروب لن تنهي أزمات المنطقة.. وثوابت مصر لا تتغير
للعام85 بلا انقطاع.. أهالى قرية بقنا يحتفلون بالشفاء من الكوليرا وفاءًا لنذر الأجداد |صور
نزل التردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

أحمد أيمن

يتساءل عشاق وجماهير المارد الأحمر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة.

ويدخل فريق الأهلي المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على فريق شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف، حيث أحرز محمود تريزيجيه هدفين، ومحمد شريف وإمام عاشور، هدف لكل منهما، بينما يسعى الجيش الملكي لتعويض خسارته أما يانج أفريكانز.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

من المقرر أنَّ تنطلق صافرة مباراة الأهلي والجيش الملكي، مساء الجمعة، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8 بتوقيت المغرب.

تقام المباراة على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي المباراة متصدرا المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني، الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على الجيش الملكي بهدف نظيف، بينما يدخل الفريق المغربي اللقاء بحثًا عن أولى نقاطه في مشوار البطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي

اختتم فريق الأهلي، تدريباته أمس استعدادا لمواجهة الجيش الملكي على ملعب مولاي الحسن بالرباط بقيادة المدير الفني ييس توروب.

وفيما يلي ملامح التشكيل الخاصة بالنادي الأهلي على النحو التالي:

حارس المرمى مصطفى شوبير، على أن يكون محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا في خط الدفاع، ويكون أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن «تريزيجيه» وأشرف بن شرقي وأحمد سيد «زيزو» في خط الوسط، أما خط الهجوم يكون به اللاعب محمد شريف.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والجيش الملكي

وبجانب عرض المباراة على شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، يتم عرض المباراة بشكل مجاني على القناة الرياضية المغربية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت المشفّرة حقوق نقل مواجهات بطولة دوري الأبطال عبر شاشاتها. وخصصت الشبكة قناة HD beIN Sports 1 لبث هذه المواجهة.

تردد قناة beIN SPORTS 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المغربية الرياضية 1 TNT

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد فناة المغربية: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

