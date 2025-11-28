لا ينسى أبنائه.. مهيب عبد الهادي يعلق على موقف الأهلي مع رمضان صبحي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على تدخل النادي الأهلي في أزمة اللاعب رمضان صبحي، بشأن قضيتي المنشطات والمعهد.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: "الأهلي لا ينسي أبنائه مهما حصل ... الخطيب يكلف المستشارين القانونيين للأهلي بالانضمام لفريق دفاع رمضان صبحي في قضية المنشطات وقضية المعهد".

وقرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام ـ بعد التنسيق ـ إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا. وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبًا إلى جنب مع محاميه الخاص.

يأتي ذلك انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم.