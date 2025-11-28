قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
ديني

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

القارئ الشيخ أحمد نعينع من شعائر صلاة الجمعة
القارئ الشيخ أحمد نعينع من شعائر صلاة الجمعة
إيمان طلعت

نقل التليفزيون المصرى بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة وقارئ قرآن الجمعة الشيخ أحمد نعينع.


كما حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 28 من  نوفمبر 2025م، الموافق7 من جمادى الأخرة 1447هـ، بعنوان:" توقير كبار السن".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على خمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية.

كما تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح (١٩) مسجدًا، غدًا الجمعة ٢٨ من نوفمبر ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير (٣) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٣٢٤) مسجدًا من بينها (٢٤٨) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٧٦) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠٢١م بلغ (١٣٨١٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٤ مليارًا و ٢٢٩ مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو حسين القبلي بقرية العمرية – مركز دمنهور، ومسجد الشرقان الغربي بقرية البرنوجي – مركز دمنهور، ومسجد الرحمة  بعزبة الصبان بقرية كوم البركة – مركز كفر الدوار، ومسجد خورشيد أغا بقرية دقدوقة – مركز إيتاي البارود.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية منشأة البدوي – مركز طلخا، والمسجد الكبير بعزبة صبري ناشد بقرية كفر الصلاحات – مركز بني عبيد.
وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية العسيرات – مركز فرشوط. 
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة ماهر العالم - مركز قطور.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بقرية جبلة – مركز سنورس، ومسجد كاسح حسن بقرية كاسح حسن – مركز أبشواي.

وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الجدارة – مركز بيلا.
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن مناع بقرية كفر تركي - مركز العياط.
وفي محافظة سوهاج:
تم إنشاء وبناء مسجد الرحمن بمنطقة الإسكان فوق المتوسط بالحي الأول – مدينة سوهاج.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الحكيم الجديد بقرية سدس – مركز ببا.
كما تم صيانة وتطوير مسجد الهدي النبوي بعزبة راشد محمد – مركز ناصر.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنوار بقرية منشأة عبد اللطيف – مركز كفر صقر.
كما تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية أبو شرابية – مركز كفر صقر.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الأنصار بعزبة الخشابة – مركز المنيا.
وفي محافظة القليوبية:
تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية كفر حسن سعد – مركز طوخ.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

محمد الشناوي

قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

كوبيلوت على واتساب

وداعا كوبيلوت على واتساب.. ما السبب وراء القرار المفاجئ من مايكروسوفت؟

جيب ريكون

الكشف عن جيب ريكون الرياضية الجديدة.. محركات كهربائية وتسارع مميز

فورد رينجر موديل 2026

شاهد| فورد رينجر 2026 منافسة هايلكس

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

بويك
بويك
بويك

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

