إعلان هام من الجيش اللبناني بشأن اليونيفيل || تفاصيل



أعلن الجيش اللبناني أن قوات "اليونيفيل" سحبت عددا من معداتها وقطعها البحرية ومغادرة 640 عنصرا منها لبنان.

وفي وقت سابق ؛ قالت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوات «يونيفيل»، إن البعثة ملتزمة بالكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدة أن القوات تعمل يوميًا على مراقبة الأوضاع ميدانيًا، والتأكد من عدم وقوع أعمال عنف من أي طرف سواء من حزب الله أو غيره من الجماعات أو من الجانب الإسرائيلي.

الهجمات الإسرائيلية بالأراضي اللبنانية

وأوضحت «أرديل» خلال حديثها لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي ، عبر القاهرة الإخبارية، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الانتهاكات، خصوصًا نتيجة الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما تصفه الأمم المتحدة بأنه «غير مقبول».

وأضافت أن يونيفيل تواصل رفع تقارير مفصلة إلى مجلس الأمن حول كل التطورات الميدانية، مؤكدة أن تكرار الانتهاكات يهدد بزعزعة الاستقرار الذي ساهمت القوات في ترسيخه طيلة السنوات الماضية في الجنوب.

وقف التصعيد فورًا

وشددت على ضرورة «وقف التصعيد فورًا» والعودة إلى احترام الالتزامات الدولية، مؤكدة أن اليونيفيل ستستمر في أداء دورها رغم التحديات المتزايدة.