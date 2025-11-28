قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
رياضة

الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية

الزمالك يواجه كايزر تشيفز
الزمالك يواجه كايزر تشيفز
سارة عبد الله

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويرتدي الزمالك الزي الأساسي بالشورت والقميص الأبيض أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز 

وتنطلق  مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعه الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الزمالك وكايزر تشيفز طاقم حكام مكون من صامويل أويكوندا حكام للساحة، ديودوني موتوييمانا، وديدييه أيشيموي مساعدين، روريسا باتينس فيديل حكم رابع، ومراقب المباراة سينون فيليب جورج.

ويغيب عن الزمالك كل من نبيل عماد دونجا، ومحمد السيد، وناصر منسى، وأحمد حمدى، وسط غموض موقف عبد الله السعيد، ومحمود بنتايج وأحمد ربيع.

الزمالك الكونفدرالية الأفريقية كايزر تشيفز موعد مباراة الزمالك

