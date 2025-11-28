موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

وتنطلق مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعه الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدير مباراة الزمالك وكايزر تشيفز طاقم حكام مكون من صامويل أويكوندا حكام للساحة، ديودوني موتوييمانا، وديدييه أيشيموي مساعدين، روريسا باتينس فيديل حكم رابع، ومراقب المباراة سينون فيليب جورج.

ويغيب عن الزمالك كل من نبيل عماد دونجا، ومحمد السيد، وناصر منسى، وأحمد حمدى، وسط غموض موقف عبد الله السعيد، ومحمود بنتايج وأحمد ربيع.