تعرّف على جدول مباريات اليوم الأول لبطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، برئاسة محمد يوسف، المدير الرياضي، جدول مباريات البطولة التي تنطلق اليوم الجمعة على ملاعب النادي بمدينة نصر؛ وينظمها النادي وتقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وينطلق جدول مباريات اليوم الأول عبر مراحل زمنية متتالية حيث تلعب ٤ مباريات في توقيت واحد

وتبدأ المرحلة الزمنية الاولي للمباريات من الساعة ١٠:٠٥ صباحًا وحتى ١٠:٤٥ صباحًا وتتضمن مباريات:

يوفنتوس الإيطالي × أكاديمية رايت تو دريم العالمية

بيرشوت البلجيكي ميسزولي × بودابست المجري

نادي زد × دوناتيللو أوديني الإيطالي

أكاديمية برشلونة × النادي الأهلي

-وتقام المرحلة الزمنية الثانية من الساعة ١١:١٠ صباحًا وحتى الساعة ١١:٥٠ صباحًا وتتضمن المباريات التالية:

باير ليفركوزن الألماني × إسكولا فيرشافيا البولندي

سيراميكا كليوباترا × روخ لفيف الأوكراني

سبورتنج لشبونة البرتغالي × منتخب كازاخستان

الترجي التونسي × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

-المرحلة الزمنية الثالثة تنطلق من الساعة ١٢:٥٥ ظهرًا حتى ١:٣٥ ظهرًا وتشهد مواجهات

بيرشوت البلجيكي × الترجي التونسي

أكاديمية رايت تو دريم العالمية × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

منتخب كازاخستان × دوناتيللو أوديني الإيطالي

النادي الأهلي × روخ لفيف الأوكراني

-أما المرحلة الزمنية الرابعة فتنطلق من الساعة ٢ ظهرًا وحتى ٢:٤٠ ظهرًا، وتشهد المباريات التالية

باير ليفركوزن الألماني × أكاديمية برشلونة

إسكولا فيرشافيا البولندي × روخ لفيف الأوكراني

منتخب إستونيا × نادي زد

يوفنتوس الإيطالي × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

-وتنطلق المرحلة الخامسةمن المباريات من الساعة ٣ عصرًا وحتى الساعة ٣:٤٥ عصرًا بين كل من

أكاديمية رايت تو دريم العالمية × بيرشوت البلجيكي

ميسزولي بودابست المجري × الترجي التونسي

سبورتنج لشبونة البرتغالي × دوناتيللو أوديني الإيطالي

النادي الأهلي × سيراميكا كليوباترا

وتختتم فعاليات اليوم من المباريات بمواجهة نادي زد وسبورتنج لشبونة، التي تقام في الفترة من ٤:١٠ عصرًا وحتى ٤:٥٠ عصرًا