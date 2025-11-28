قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مولاي الحسن
رياضة

تعرّف على جدول مباريات اليوم الأول لبطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا

بطولة الأهلي
بطولة الأهلي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، برئاسة محمد يوسف، المدير الرياضي، جدول مباريات البطولة التي تنطلق اليوم الجمعة على ملاعب النادي بمدينة نصر؛ وينظمها النادي وتقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري. 
وينطلق جدول مباريات اليوم الأول عبر مراحل زمنية متتالية حيث تلعب ٤ مباريات في توقيت واحد  

وتبدأ المرحلة الزمنية الاولي للمباريات من الساعة ١٠:٠٥ صباحًا وحتى ١٠:٤٥ صباحًا وتتضمن مباريات:

يوفنتوس الإيطالي × أكاديمية رايت تو دريم العالمية

بيرشوت البلجيكي ميسزولي × بودابست المجري

نادي زد × دوناتيللو أوديني الإيطالي

أكاديمية برشلونة × النادي الأهلي

-وتقام المرحلة الزمنية الثانية من الساعة ١١:١٠ صباحًا وحتى الساعة ١١:٥٠ صباحًا وتتضمن المباريات التالية:

باير ليفركوزن الألماني × إسكولا فيرشافيا البولندي

سيراميكا كليوباترا × روخ لفيف الأوكراني

سبورتنج لشبونة البرتغالي × منتخب كازاخستان

الترجي التونسي × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

-المرحلة الزمنية الثالثة تنطلق من الساعة ١٢:٥٥ ظهرًا حتى ١:٣٥ ظهرًا وتشهد مواجهات

بيرشوت البلجيكي × الترجي التونسي

أكاديمية رايت تو دريم العالمية × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

منتخب كازاخستان × دوناتيللو أوديني الإيطالي

النادي الأهلي × روخ لفيف الأوكراني

-أما المرحلة الزمنية الرابعة فتنطلق من الساعة ٢ ظهرًا وحتى ٢:٤٠ ظهرًا، وتشهد المباريات التالية

باير ليفركوزن الألماني × أكاديمية برشلونة

إسكولا فيرشافيا البولندي × روخ لفيف الأوكراني

منتخب إستونيا × نادي زد

يوفنتوس الإيطالي × ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

-وتنطلق المرحلة الخامسةمن المباريات من الساعة ٣ عصرًا وحتى الساعة ٣:٤٥ عصرًا بين كل من

أكاديمية رايت تو دريم العالمية × بيرشوت البلجيكي

ميسزولي بودابست المجري × الترجي التونسي

سبورتنج لشبونة البرتغالي × دوناتيللو أوديني الإيطالي

النادي الأهلي × سيراميكا كليوباترا

وتختتم فعاليات اليوم من المباريات بمواجهة نادي زد وسبورتنج لشبونة، التي تقام في الفترة من ٤:١٠ عصرًا وحتى ٤:٥٠ عصرًا

النادي الاهلي كرة القدم دوري ابطال أفريقيا بطولة الاهلي

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

رمضان صبحي

بسبب قضيته | إجراء مفاجئ في بيراميدز يخص رمضان صبحي

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

حالة الطقس

الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين وخطوات إعادة التفعيل 2025

ابتزاز - أرشيفية

هاتي لي مجوهرات وأنا أسكت | ابتزاز سكرتيرة بفيديوهات خارجة بأكتوبر

جانب من اللقاء

مجلس جامعة القاهرة يؤكد على ضرورة ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته

وزير الزراعة

لتنمية الثروة الحيوانية.. الزراعة تصدر 800 ترخيص تشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني والداجني

منظمة التعاون الإسلامي

الأمين العام للتعاون الإسلامي يشيد بالدور الريادي لمصر في دعم العمل المشترك

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

بعد إصابة أبناء مشاهير بفيروسات.. 5 علامات لا تتجاهليها

آخر 48 ساعة في حياة بشرى محمد.. رواية مؤلمة لرحيل نجمة واجهت المرض بصمت

أبرز 10 معلومات عن بشرى محمد… من الشهرة إلى الرحيل المفاجئ

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

