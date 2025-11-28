قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
بعد ثوران بركان هايلي.. ماذا نعرف عن الأخدود الأفريقي العظيم؟
وزيرة التنمية المحلية تشهد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لهيئة تنمية الصعيد
هجوم مفاجئ يهزّ بلدة بيت جن.. قتلى وجرحى واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال
حقيقة تحويل المتحف المصري بالتحرير إلى فندق.. فيديو
الحزن يغطي أبو النمرس بعد غرق 3 أصدقاء سقطت سيارتهم بترعة المريوطية
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض
سيراميكا كليوباترا يفوز على باير ليفركوزن في بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عامًا
مصر ترحب باعتماد المراجعة الشاملة لهيكل بناء السلام الأممي من مجلس الأمن والجمعية العامة
مابين 5 إلى 45 عاما .. الحكم بالسجن على قادة من المعارضة بتونس بتهم التآمر
وزير الكهرباء يبحث مع CSGI الصينية التعاون في مجالات دمج الطاقات المتجددة
الطقس اليوم| أمطار رعدية ببعض المحافظات وسماء غائمة بمناطق أخرى
أنت غبية؟.. ترامب ينفجر غضباً في وجه صحفية بعد حادث البيت الأبيض

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الصحفيات بعد أن سألته عن سبب تحميله إدارة جو بايدن مسؤولية حادث إطلاق النار الذي وقع قرب البيت الأبيض الأربعاء، وأسفر عن مقتل عنصر من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ورد ترامب بحدة على السؤال قائلاً: "لأنهم سمحوا له بالدخول. هل أنت شخص غبي؟ هل أنت غبية؟" مضيفاً أن منفذ الهجوم، رحمان الله لكنوال (29 عاماً)، دخل الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج أطلقته إدارة بايدن بعد الانسحاب من أفغانستان.

وقال ترامب إن إدارة بايدن سمحت بدخول "آلاف الأشخاص غير الخاضعين للتدقيق الأمني"، واصفاً العملية بأنها "معيبة" و"غير مسؤولة". كما كرر انتقاداته لانسحاب بايدن من أفغانستان، الذي وصفه بأنه "كان فوضوياً" و"لم يكن يجب أن يحدث بهذا الشكل"، مشدداً على أنه لو كان هو في السلطة "لكان الخروج تم بالقوة والدقة والكرامة".

وجدد ترامب موقفه القديم بأن الولايات المتحدة كان يجب أن تبقي على قاعدة باجرام الجوية بسبب قربها من الصين و"أهميتها الاستراتيجية"، على حد قوله.

وكشفت السلطات أن لكنوال، الذي كان يعمل سابقاً مع وكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان، نفذ الهجوم في منطقة تقع على بعد بضعة شوارع من البيت الأبيض، قرب مبنى المكتب التنفيذي للرئيس. وأدى إطلاق النار إلى مقتل أحد أفراد الحرس الوطني بينما نقل الآخر في حالة حرجة.

ويأتي الحادث وسط تصاعد جدل سياسي واسع في واشنطن حول سياسات الهجرة واللجوء، إذ يستخدم ترامب الواقعة لتعزيز خطابه المتشدد تجاه الهجرة استعداداً للعام الأول من ولايته الجديدة.

