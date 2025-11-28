قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم) لـ 14 مليونًا و996 ألفًا و773 مواطنًا من سن 18 عامًا فأكثر، بالمجان تمامًا، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يونيو 2023 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعتمد في آلية عملها على استبيان إلكتروني دقيق يحدد عوامل الخطورة والأعراض المحتملة، ويمكن للمواطنين الوصول إليه مباشرة عبر الرابط:

 https://shorturl.at/anBHM  وفور ظهور أي اشتباه، يتم إحالة الحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة والبدء في رحلة العلاج المناسبة دون تأخير.

 المواطن يستطيع ملء الاستبيان المبدئي 

وأكد «عبدالغفار» أن المواطن يستطيع ملء الاستبيان المبدئي إما من خلال زيارة أقرب وحدة صحية أو عبر الموقع الإلكتروني مباشرة، حيث يتم تحديد نوع الورم المستهدف الكشف عنه لكل فرد بدقة. وفي حال وجود اشتباه، تُجرى الأشعة والتحاليل المعملية اللازمة في المستشفيات المخصصة للمبادرة، فإذا كانت النتائج سلبية يُدرج المواطن في برنامج متابعة دورية، أما الحالات الإيجابية فيتم عرضها على لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد خطة العلاج بأسرع وقت.

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عن بعض النتائج المبدئية التي أسفرت عنها الفحوصات حتى الآن، حيث تم اكتشاف 76 حالة بسرطان الرئة، و293 حالة بسرطان القولون، و172 حالة بسرطان البروستاتا، وجميعها تتلقى العلاج اللازم وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم كل الدعم والمعلومات للمواطنين عبر الخط الساخن 105 او  15335، والموقع الرسمي للمبادرات الصحية الرئاسية، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الكشف المبكر هو خط الدفاع الأول.. والوقاية تبدأ بخطوة واحدة.

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

محمد الشناوي

قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي

الأهلي يفوز على أكاديمية برشلونة بثنائية في افتتاح مشواره بالبطولة

فريق الناشئات لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009

الأهلي يواجه سينزو اليوم في بطولة الجمهورية لناشئات كرة القدم

الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي

الأهلي يواجه المعادي في بطولة دوري محترفين كرة اليد

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

وفاة التونسية بشرى محمد

صدمة في الوسط الفني.. رحيل بشرى محمد بعد صراع مع المرض

اروى جودة

فرح مصري وآخر إيطالي.. أروى جودة تحتفل بزفافها مرتين‎

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

