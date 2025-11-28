الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، وعنق الرحم) لـ 14 مليونًا و996 ألفًا و773 مواطنًا من سن 18 عامًا فأكثر، بالمجان تمامًا، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يونيو 2023 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعتمد في آلية عملها على استبيان إلكتروني دقيق يحدد عوامل الخطورة والأعراض المحتملة، ويمكن للمواطنين الوصول إليه مباشرة عبر الرابط:

https://shorturl.at/anBHM وفور ظهور أي اشتباه، يتم إحالة الحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة والبدء في رحلة العلاج المناسبة دون تأخير.

المواطن يستطيع ملء الاستبيان المبدئي

وأكد «عبدالغفار» أن المواطن يستطيع ملء الاستبيان المبدئي إما من خلال زيارة أقرب وحدة صحية أو عبر الموقع الإلكتروني مباشرة، حيث يتم تحديد نوع الورم المستهدف الكشف عنه لكل فرد بدقة. وفي حال وجود اشتباه، تُجرى الأشعة والتحاليل المعملية اللازمة في المستشفيات المخصصة للمبادرة، فإذا كانت النتائج سلبية يُدرج المواطن في برنامج متابعة دورية، أما الحالات الإيجابية فيتم عرضها على لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد خطة العلاج بأسرع وقت.

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عن بعض النتائج المبدئية التي أسفرت عنها الفحوصات حتى الآن، حيث تم اكتشاف 76 حالة بسرطان الرئة، و293 حالة بسرطان القولون، و172 حالة بسرطان البروستاتا، وجميعها تتلقى العلاج اللازم وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم كل الدعم والمعلومات للمواطنين عبر الخط الساخن 105 او 15335، والموقع الرسمي للمبادرات الصحية الرئاسية، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الكشف المبكر هو خط الدفاع الأول.. والوقاية تبدأ بخطوة واحدة.