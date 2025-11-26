قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تستقدم خبيرًا مصريًا عالميًا في جراحات أورام الثدي لتدريب الأطباء بمستشفى العاصمة الجديدة

الخبير العالمي
الخبير العالمي

استقبل مستشفى العاصمة الجديدة للتأمين الصحي، الخبير المصري – البريطاني الدكتور ماجد حسين، استشاري جراحات أورام الثدي وإعادة البناء بمستشفى نورفولك ونورويتش الجامعي في إنجلترا، لتنفيذ برنامج تدريبي متقدم استهدف رفع كفاءة الأطباء المصريين في أحدث تقنيات استئصال أورام الثدي وإعادة البناء الجراحي الفوري.

اشتمل البرنامج على محاضرات نظرية، ومناقشة حالات مرضية، وتنفيذ أربع عمليات جراحية حية تحت إشراف الدكتور ماجد حسين، بمشاركة نخبة من أساتذة الجراحة المصريين، على رأسهم الدكتور جمال عميرة والدكتور شريف نجيب، ما أتاح تدريبًا عمليًا مباشرًا للأطباء، وتبادل الخبرات وفق أحدث المعايير العالمية.

تطوير المهارات في التخصصات الدقيقة 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المهارات في التخصصات الدقيقة من خلال الاستعانة بالخبراء المصريين في الخارج، ونقل أحدث التقنيات العالمية إلى المستشفيات المصرية.

من جهتها، قالت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بتطوير العنصر البشري كمحور أساسي لتحسين جودة الخدمات الصحية، معربة عن التقدير للخبراء المصريين بالخارج على دورهم الوطني في دعم المنظومة الصحية.

وأوضح الدكتور رمزي منير، مدير مستشفى العاصمة الجديدة، أن البرنامج يعزز قدرات الكوادر الطبية في التعامل مع الحالات المعقدة، ويسهم في تقديم رعاية متطورة لمريضات سرطان الثدي بما يتماشى مع أعلى المستويات العالمية.  

وزارة الصحة أورام الثدي العاصمة الجديدة جراحات أورام الثدي إنجلترا

