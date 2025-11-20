تجديد الاعتماد المبدئي لمستشفى القاهرة الفاطمية ومركز الأورام بدمنهور للعام الثالث

في إطار سعي أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدائم نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حصل كل من مستشفى القاهرة الفاطمية، ومركز الأورام بدمنهور، على تجديد شهادة الاعتماد المبدئي للعام الثالث على التوالي، وهو ما يعكس التزام المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة بمعايير الجودة والسلامة وتحسين الأداء المؤسسي.

ويأتي هذا الإنجاز تقديرًا لما تبذله الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية من جهود حثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجالات السلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى والجودة الشاملة.

استمرار الحصول على الاعتماد

وتتقدم الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بخالص الشكر والتقدير لإدارة مستشفى القاهرة الفاطمية ومركز أورام دمنهور وجميع العاملين بهما، فضلًا عن إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى بالأمانة، لما بذلوه من جهد مخلص أسهم في استمرار الحصول على الاعتماد وتحقيق مستوى متقدم من الخدمات الطبية داخل المنشآت التابعة للأمانة.

ويجسد هذا النجاح رؤية الأمانة في توفير خدمات طبية متميزة في كل مكان في مصر، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الرعاية الصحية الحكومية.