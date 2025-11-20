قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حسام هيبة: مصر تشهد طفرة في البنية التحتية وإصلاحاً اقتصادياً وهيكلياً شاملاً

حسام هيبة
حسام هيبة
ولاء عبد الكريم

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر وعُمان تجمعهما رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان مقومات حقيقية لتحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالحهما المشتركة.

وقال هيبة، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، التي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن مصر شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، توازت مع إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل استهدف تطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن مصر تعمل وفق منظومة متكاملة للنمو الاقتصادي، تهدف خلال العامين المقبلين إلى أن تصبح واحدة من أفضل الدول عالميًا في الاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تنويع القاعدة الصناعية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأوضح هيبة أن هناك توافقًا كبيرًا بين رؤية عُمان 2040 ورؤية مصر 2030 في ما يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز مرونته، وتمكين القطاع الخاص، مضيفًا أن هذا التقارب في الرؤى يفتح المجال لشراكات اقتصادية واستثمارية أعمق خلال المرحلة المقبلة.

ودعا هيبة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى الاستفادة القصوى من مخرجات المؤتمر، مؤكدًا أن الشراكات المصرية العُمانية تمثل "رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي"، وفرصة لتمكين المنتجات المصرية والعُمانية من دخول أسواق إقليمية ودولية جديدة، بما يعزز القدرة التنافسية للجانبين.

وأشار إلى أن المؤتمر يمهد الطريق لمزيد من الشراكات المشتركة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية في كل من مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.

عمان مصر تعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد