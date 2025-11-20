حسام هيبة: مصر تشهد طفرة في البنية التحتية وإصلاحاً اقتصادياً وهيكلياً شاملاً

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر وعُمان تجمعهما رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان مقومات حقيقية لتحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالحهما المشتركة.

وقال هيبة، خلال مؤتمر "عُمان مصر.. أرض الفرص"، التي تنظمه سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن مصر شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، توازت مع إصلاح اقتصادي وهيكلي شامل استهدف تطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن مصر تعمل وفق منظومة متكاملة للنمو الاقتصادي، تهدف خلال العامين المقبلين إلى أن تصبح واحدة من أفضل الدول عالميًا في الاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تنويع القاعدة الصناعية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وأوضح هيبة أن هناك توافقًا كبيرًا بين رؤية عُمان 2040 ورؤية مصر 2030 في ما يتعلق برفع كفاءة الاقتصاد، وتعزيز مرونته، وتمكين القطاع الخاص، مضيفًا أن هذا التقارب في الرؤى يفتح المجال لشراكات اقتصادية واستثمارية أعمق خلال المرحلة المقبلة.

ودعا هيبة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين إلى الاستفادة القصوى من مخرجات المؤتمر، مؤكدًا أن الشراكات المصرية العُمانية تمثل "رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي"، وفرصة لتمكين المنتجات المصرية والعُمانية من دخول أسواق إقليمية ودولية جديدة، بما يعزز القدرة التنافسية للجانبين.

وأشار إلى أن المؤتمر يمهد الطريق لمزيد من الشراكات المشتركة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعزيز التنمية الاقتصادية في كل من مصر وسلطنة عُمان، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة.

وأطلقت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، بالتعاون مع شركة "بلاك دايموند" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، النسخة الرابعة من مؤتمر «The Investor»، بفندق الجيزة بالاس- الشيخ زايد، على هامش الاحتفال باليوم الوطني العُماني، وبمشاركة رفيعة من كبار المسؤولين والمستثمرين من سلطنة عمان ومصر.