هل يجوز تكليف شخص بمهام موظف آخر مقابل أجر؟.. الإفتاء تحدد حكم الشرع
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
فنزويلا تحشد أسلحة ثقيلة على ساحل الكاريبي .. وتعلن استعدادها لحرب طويلة
بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي
المتهم الثاني في واقعة التعدي على أطفال مدرسة دولية بالسلام يعترف بالجريمة| تفاصيل مثيرة
واشنطن تضغط وزيلينسكي يصرخ: خطة ترامب السلام تفقدنا الكرامة
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
مرأة ومنوعات

مشروبات تساعد على طرد الأملاح والوقاية من حصى الكلى

الاملاح
الاملاح
ريهام قدري

تعاني فئة كبيرة من الناس من مشكلة ارتفاع املاح الكلى والمثانة، والتي قد تسبب آلاما مزعجة وصعوبة في التبول وتكرار الالتهابات.

 وتعد العادات الغذائية الخاطئة وقلة شرب الماء من اهم الاسباب المؤدية الى تراكم الاملاح وتكون الحصى.

 وفي الوقت نفسه، تساعد بعض المشروبات الطبيعية على تنظيف الكلى والمثانة وتعزيز ادرار البول، مما يساهم في تخفيف الاعراض ومنع المضاعفات. 

وفيما يلي عرض لاهم هذه المشروبات وفوائدها.
المشروبات الطبيعية لعلاج املاح الكلى والمثانة
1) الماء
يعد الماء الركن الاساسي في التخلص من الاملاح الزائدة، اذ يساعد على طرد السموم ومنع تكون حصى الكلى. ويوصى بشرب ما بين لترين وثلاثة لترات يوميا للحفاظ على صحة الجهاز البولي.
2) عصير الليمون
يساعد الليمون على خفض نسبة الاملاح بفضل احتوائه على مركب السترات الذي يمنع تكون الحصى. ويمكن تناول كوب من عصير الليمون المخفف بالماء صباحا لزيادة فعاليته.
3) مغلي الشعير
يعد من اشهر المشروبات المدرة للبول، ويفيد في تنظيف الكلى والمثانة من الترسبات والاملاح. يفضل شرب كوب او كوبين يوميا للحصول على نتائج ملحوظة.
4) مغلي البقدونس
يمتاز بقدرته على ادرار البول بشكل طبيعي، مما يساعد على تخفيف حدة الاملاح والتخلص منها تدريجيا. يحضر بغلي اوراق البقدونس لمدة عشر دقائق ثم يترك ليبرد قبل تناوله.
5) الزنجبيل
يساعد الزنجبيل على تهدئة التهابات الجهاز البولي وتقليل تراكم الاملاح. ويمكن شربه ساخنا في الصباح او قبل النوم.
6) عصير البطيخ
يعمل كمرطب قوي للجسم ويمتاز بتأثير مدر للبول، ما يجعله مفيدا في التخلص من الاملاح الخفيفة وتنشيط وظائف الكلى.
7) عصير الاناناس الطبيعي
يحتوي على انزيمات مضادة للالتهابات، ويساعد في تهدئة المثانة وتقليل الاملاح الزائدة.
8) مشروب الكرفس
يساعد الكرفس على تنظيف الكلى وطرد الاملاح المتراكمة، سواء تم تناوله كعصير او مغلي.
9) ماء جوز الهند
يعد من افضل المشروبات الطبيعية الداعمة للجهاز البولي، اذ يساهم في تقليل الاملاح وتهدئة التهابات المسالك البولية.

الكلي املاح الكلي علاج املاح الكلي

